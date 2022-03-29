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熱血競賽有TISSOT、Seiko來把關 精準記錄每一秒鐘！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
天梭表T-Race系列Marc Marquez腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配鋁質表圈，限量３,993只，約22,700元。圖／TISSOT提供
天梭表T-Race系列Marc Marquez腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配鋁質表圈，限量３,993只，約22,700元。圖／TISSOT提供

各項運動賽事，無論是是展現速度還是技巧，都有其支持者，更是鐘表品牌的潛在消費族群。像是長年擔任MotoGP世界摩托車錦標賽官方計時的天梭表（TISSOT）才會年年推陳出新，打造計時碼表，來穩固品牌投入這項運動的心血。而向來關注田徑賽事為主的Seiko亦在這季曝光嶄新的世界田徑錦標賽限定款腕表，一同見證優秀選手衝刺時的熱血精神。

根據調查，MotoGP世界摩托車錦標賽的觀看人數，並不亞於其他熱門運動賽事，因此受到TISSOT的關注。不僅擔任官方時計品牌，還連年融入賽道的各項元素，打造新款計時碼表，就是想要擄獲MotoGP粉絲的心。更別說，TISSOT還請來獲得6次世界錦標賽冠軍的車手Marc Marquez合作，就是要加深消費者對於品牌的印象。今年，TISSOT準備了三款T-Race系列新MotoGP腕表，其中的自動上鍊計時款，擁有煞車碟造型表圈、鐫刻按鈕，以及與MotoGP賽車整流罩同款編號。而經過重新設計的石英款，同樣具備煞車碟造型表圈、車把造型按鈕，表殼側面的中央凹槽令人想到引擎的散熱片。車迷最想要的Marc Marquez腕表，則透過醒目的紅色計時盤象徵在賽道上散發的熱情，並與同色測速計相呼應。

天梭表T-Race系列自動上鍊計時碼表，擁有煞車碟造型表圈、鐫刻按鈕，以及與MotoGP賽車整流罩同款編號。圖／TISSOT提供
天梭表T-Race系列自動上鍊計時碼表，擁有煞車碟造型表圈、鐫刻按鈕，以及與MotoGP賽車整流罩同款編號。圖／TISSOT提供

田徑賽事則是不斷挑戰人體的極限，來展現速度、跳得更高與更遠，充分呈現運動員的技巧。擔任世界田徑錦標賽官方時計長達17年的Seiko，便以去年復刻推出的Propex Speedtimer系列表款為基礎，創造限定紀念計時碼表。為了體現了世界田徑運動的精神，Seiko以田徑跑道上的粒質感為靈感，讓表盤帶有沙紋設計。而且計時秒針及位於9點鐘位置的30分鐘計時針皆裝飾黃色，概念來自Seiko於所有運動賽事的計時和測量裝置所使用顏色相同。

所有的天梭表T-Race系列MotoGP腕表，都隨表附贈頭盔型收藏盒。圖／TISSOT提供
所有的天梭表T-Race系列MotoGP腕表，都隨表附贈頭盔型收藏盒。圖／TISSOT提供

天梭表T-Race系列MotoGP石英款腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配碳纖維表盤與鋁質表圈，限量8,000只，約22,700元。圖／TISSOT提供
天梭表T-Race系列MotoGP石英款腕表，精鋼表殼、表鍊，搭配碳纖維表盤與鋁質表圈，限量8,000只，約22,700元。圖／TISSOT提供

天梭表T-Race系列自動上鍊計時碼表，精鋼表殼搭配黑色PVD表圈，碳纖維計時盤，限量3,333只，約32,400元。圖／TISSOT提供
天梭表T-Race系列自動上鍊計時碼表，精鋼表殼搭配黑色PVD表圈，碳纖維計時盤，限量3,333只，約32,400元。圖／TISSOT提供

Seiko Prospex Speedtimer世界田徑錦標賽限定款計時碼表，精鋼表殼與表鍊，搭載8R46機械機芯，限量400只，約10萬2,000元。圖／Seiko提供
Seiko Prospex Speedtimer世界田徑錦標賽限定款計時碼表，精鋼表殼與表鍊，搭載8R46機械機芯，限量400只，約10萬2,000元。圖／Seiko提供

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