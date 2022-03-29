蝦皮購物「4.4划算剁手節」 野餐點心限定時段3元起

清明連假即將到來，蝦皮購物推出「4.4划算剁手節」，攜手Mister Donut、麥當勞、85度C等熱門美食品牌祭出限定時段野餐點心下殺3元起，4月4日當天更祭出「全站199元起免運」、「商城85折神券」、「超便宜1元起」等3大優惠，現在上線領免運券玩遊戲，還有機會贏得台灣大車隊418元計程車乘車金等總價值超過15萬豪禮。

蝦皮購物「4.4划算剁手節」於4月4日當天限時6個整點時段推出熱門商品下殺1元起，凌晨0點innisfree控油蜜粉、RAZER雷蛇BLACKWIDOW V3黑寡婦蜘蛛幻彩版電競鍵盤、星球工坊經典系列（110g）2包＋40g隨手包等限時瘋搶價1元；晚上8點tokuyo煥眼冷熱眼部按摩器限時瘋搶價1元；晚上10點王品集團西堤餐券限時瘋搶價1元。4月4日還有限定12個時段推出麥當勞、85度C、Mister Donut等野餐點心3元起的美食優惠，麥當勞蛋捲冰淇淋即享券限時瘋搶價3元、原味麥脆鷄腿即享券限時瘋搶價18元、Mister Donut一入甜甜圈即享券限時瘋搶價18元。