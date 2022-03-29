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蝦皮購物「4.4划算剁手節」 野餐點心限定時段3元起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「4.4划算剁手節」4月4日當天限定12個時段推野餐點心3元起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4划算剁手節」4月4日當天限定12個時段推野餐點心3元起。圖／蝦皮購物提供

清明連假即將到來，蝦皮購物推出「4.4划算剁手節」，攜手Mister Donut、麥當勞、85度C等熱門美食品牌祭出限定時段野餐點心下殺3元起，4月4日當天更祭出「全站199元起免運」、「商城85折神券」、「超便宜1元起」等3大優惠，現在上線領免運券玩遊戲，還有機會贏得台灣大車隊418元計程車乘車金等總價值超過15萬豪禮。

蝦皮購物「4.4划算剁手節」於4月4日當天限時6個整點時段推出熱門商品下殺1元起，凌晨0點innisfree控油蜜粉、RAZER雷蛇BLACKWIDOW V3黑寡婦蜘蛛幻彩版電競鍵盤、星球工坊經典系列（110g）2包＋40g隨手包等限時瘋搶價1元；晚上8點tokuyo煥眼冷熱眼部按摩器限時瘋搶價1元；晚上10點王品集團西堤餐券限時瘋搶價1元。4月4日還有限定12個時段推出麥當勞、85度C、Mister Donut等野餐點心3元起的美食優惠，麥當勞蛋捲冰淇淋即享券限時瘋搶價3元、原味麥脆鷄腿即享券限時瘋搶價18元、Mister Donut一入甜甜圈即享券限時瘋搶價18元。

此外，蝦皮購物3月31日至4月4日舉辦「線上EL春電展」，活動期間天天凌晨0點狂撒EL商城85折券，凌晨1點到4點深夜時段限定3小時熱門家電商品下殺5折起，精選超過40家品牌最高再享10倍蝦幣回饋。蝦皮商城realme旗艦店獨家販售realme narzo 50優惠價5,990元，還能再領200元店家折價券；Ecovacs N9+自動回洗風乾掃拖一體智能機器人蝦皮獨家價15,900元，再享商城限量折價券。

蝦皮購物「4.4划算剁手節」推出星球工坊經典系列（110g）2包＋40g隨手包，4月4日凌晨0點限時瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4划算剁手節」推出星球工坊經典系列（110g）2包＋40g隨手包，4月4日凌晨0點限時瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4划算剁手節」推出RAZER雷蛇BLACKWIDOW V3黑寡婦蜘蛛幻彩版電競鍵盤，4月4日凌晨0點限時瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.4划算剁手節」推出RAZER雷蛇BLACKWIDOW V3黑寡婦蜘蛛幻彩版電競鍵盤，4月4日凌晨0點限時瘋搶價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月31日至4月4日舉辦「線上EL春電展」，Redmi Note 11 Pro優惠價6,799元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物3月31日至4月4日舉辦「線上EL春電展」，Redmi Note 11 Pro優惠價6,799元。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 麥當勞 野餐

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