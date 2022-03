最勵志！Eat and Cook創於疫情 獲亞洲50最值得關注獎

在疫情中誕生、位於馬來西亞吉隆坡市的Eat and Cook,獲頒2022年度「美國運通最值得關注獎」(American Express One To Watch Award),是今年亞洲50最佳餐廳(Asia's 50 Best Restaurants)中最勵志的故事。

2020年疫情期間,主廚Lee Zhe Xi和Soh Yong Zhi各自失去酒店廚師的工作。二人決定化危為機,全心投入他們一直夢寐以求的目標——創立一間以現代烹調手法,詮釋經典馬來西亞菜式的廚師發辦餐廳。

Eat and Cook剛開業時只有6個座位。為了招待日漸增多的食客,餐廳於2021年3月遷至武吉加里爾市,現設30個座位,提供更寬敞及親切的用餐空間。

「亞洲50最佳餐廳」編輯William Drew表示:「Eat and Cook的聯合創辦人兼主廚Lee Zhe Xi和Soh Yong Zhi以大膽、創新的方式,重新演譯他們的民族美食。餐廳作為2022年度『美國運通最值得關注獎』得主,以精緻的烹飪技術、令人驚訝的創意食物配搭以及創辦人於艱鉅時期的奮鬥故事而聞名。他們為現代馬來西亞美食創造一個嶄新的身份,我們希望在未來能見證他們走得遠。」

主廚Lee Zhe Xi得悉獲獎時表示:「我們很榮幸能代表Eat and Cook團隊獲得這個獎項。 這是對我們去年的辛勤工作以及我們提升馬來西亞美食的承諾的認可。這個獎項將激勵我們繼續我們的旅程,將馬來西亞的餐飲體驗提升到一個新的水平。」