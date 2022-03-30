C MUSICAL製作原創中文音樂劇《最美的一天》臺中登場

「這是一個媽媽與女兒的故事，故事的開始，是從前從前……」

由C MUSICAL製作，聯合數位文創共同主辦的中文原創音樂劇《最美的一天》自2017年首演以來口碑滿載，這齣曾經入圍韓國大邱國際音樂節「最佳海外音樂劇獎」的作品終於巡演到臺中，將於4/1至4/2於臺中國家歌劇院中劇院演出。

圖／C MUSICAL製作提供

作為台灣音樂劇知名女伶，同時也是本劇編導張仰瑄親自推薦「音樂劇入門首選」的《最美的一天》，故事採正反敘事交錯，媽媽靜雅以女兒順凡小到大到的生活點滴，講述成為新手母親到孩子長大，即將把這個生命重擔傳交給她的不捨與擔憂；女兒順凡則是以自己也成為母親後的想念與思念，以遊戲和歌曲的方式帶給自己的女兒，成為母女三代記憶中，最美的一天。

曾以《焢肉遇見你》、《傾城記》等作品與臺中觀眾見面的音樂總監張芯慈，本次依舊包辦全劇的音樂作曲，同時也在歌曲中加入耳熟能詳的老歌旋律《萍聚》，構成離別戲〈畢業典禮〉的三重唱，讓第一次接觸音樂劇的觀眾，也能在其中找到熟悉的聲音密碼，增添親密感。今年新加入的歌曲〈沒有爸爸的小孩〉則是以女兒順凡的角度出發，講訴單親家庭中，小朋友在成長過程中的疑問和不解。

這齣從導表演到設計技術群皆為女性的音樂劇，由《Re/turn》大甜、《苦魯人生》張稜、廖子萱、劉睿筑、紀妍潔領銜主演，除了是女力大集合，在內容雕琢的細膩度，也不同於其他作品。張稜表示：「《最美的一天》演出來到第五年，在每一次的加演和排練都是舒服自在而且享受的，這個群體是很溫柔很包容溫暖的希望能將這樣的感受直接帶入戲裏傳達給觀眾。」

導演張仰瑄也在稍早的訪問中提到：慶幸自己在還沒成為媽媽時就創作了這個作品，可以用比較理性的態度來處理每一場戲，而成為媽媽之後，感性與理性的比例就大不相同；這樣的改變將會為2022年版的《最美的一天》帶來什麼樣的新風貌，就有待觀眾們入場來驗證了。

圖／C MUSICAL製作提供

2022版的《最美的一天》也特別與插畫家葉思佑合作，除了打造全新的插畫版主視覺，也將劇中媽媽靜雅說的童話故事「具象化」，搭配編導張仰瑄的故事，製作出《女孩與翅膀》實體繪本。讓這段原本僅能在演出中看到的寓言故事，有機會成為每個家庭裡的床邊讀物。《女孩與翅膀》繪本將在臺中場（4/1）首賣，舊雨新知不可錯過。