曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲 首度同台 《會演是英雄》29日開賣

由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊、花雅劇坊聯合推出全新型態互動式喜劇──《會演是英雄》，由金鐘綜藝機智天王曾國城； 四金影展影后林美秀；劇場百變精靈唐從聖；超演技派網路女神鄭茵聲，共同擔綱演出，4星首度同台飆戲，於2022年7月起於台南、高雄、台北、屏東展開全台巡演！首演場於7月9日臺南文化中心上演，並於3月29日起開始售票，限時早鳥優惠86折起，粉絲們千萬不要錯過！

從從上台賞大天巴掌？！喜劇脫口秀尺度大有心得

《會演是英雄》於3/29（二）舉辦表演記者會，邀請曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲現場介紹表演。記者會開始，從從就上台賞了主持人陳大天一巴掌，雖然是安排好的橋段，但身為喜劇脫口秀演員，對於玩笑的尺度拿捏，四位藝人大有心得。城城表示，最好的喜劇梗是雅俗共賞，不應該往地獄梗鑽，即使觀賞者可能覺得好笑，也不應該讓調侃的對象心理不舒服。

這次《會演是英雄》由資深喜劇大師唐從聖做為本次表演的編導，提到《會演是英雄》的策劃初衷，在劇場表演打滾多年，希望可以做一場讓觀眾參與其中的表演，獲得最沉浸式的參與感，觀眾除了觀賞演出之外，也是這齣戲主要的劇情決定者、音效操控師，甚至上台參與演出，希望與觀眾一同呈現出新型態的表演內容。

曾國城x 林美秀 x唐從聖 x 鄭茵聲共演《會演是英雄》29日開賣。圖／聯合數位文創提供

四位藝人在喜劇表演都有豐富的經驗，他們是從什麼時候發現自己開始喜歡表演？從從說到自己兩歲開始就知道自己喜愛表演，當時拿著兩根筷子，把玻璃罐倒放當鼓一樣用力地敲打，逗大人開心；茵聲說她從小學三年級受到偶像徐懷鈺的啓蒙，開始愛上表演，從此獲得人生的目標。

她不希望「女丑」就是醜女，也可以很漂亮，讓大家看了她的表演都能很開心；美秀接觸表演的時間比較晚，三十歲的時候為了賺錢養家，選擇去屏風表演班當演員，也在學習表演後更加有自信，進而愛上表演！城哥從小學就開始他的表演之路，每到下課後就表演給同學、老師們看，後來進了屏風表演班，跟著國修老師一起表演學到很多，也成了屏風表演班的扛壩子，一路從劇場演到了電視，後來做到主持，發現表演真的很好玩，可以滿足我生活當中各種不同的想像。

四位演出藝人中，三位是劇場大前輩，首次參與劇場演出的茵聲備感壓力，但身為正統傳統戲曲學院出生，從從對於茵聲的演出非常有信心。而茵聲表示自己對於接城哥的梗覺得最有壓力，因為城哥的內容深度有智慧，需要有腦袋應對。現場也被前輩們調侃，記得帶腦袋演出就可以正常發揮了。

「人生如戲，全憑演技，人在江湖，沒演ㄟ死」

在這個人生的大舞台上，每個人因為環境的不同，隨時都在扮演著不同的角色。如何把生活中的每一個角色表演的恰如其分，打動人心呢？這是一門深刻的學問。《會演是英雄》集合明星脫口秀、戲劇、表演訓練及現場多媒體互動投票，由曾國城、林美秀、唐從聖、鄭茵聲四位天王天后級的「生活表演觀察家」，現場以脫口秀與情境喜劇的形式傳授各種實用表演秘技，並且透過瘋狂爆笑的互動，讓觀眾體會「表演」在生活中的重要性。

3套劇本、5個角色，120種組合、N種不同結局

你不只是觀眾，還有機會上台演出！

本次演出為台灣第一部可以讓觀眾「選劇本」的舞台劇，進入中場休息時，邀請觀眾以手機投票，從3套劇本中選擇下半場自己想看的內容，與希望演員演出的角色。最刺激的是，現場將挑選一名觀眾加入共演行列，成為表演的「第5位演員」！

三套劇本的種類橫跨經典文學鉅作、警匪動作大片、神鬼傳說或是溫馨八點檔大戲，搭配五個演員各自演繹五個角色，由觀眾現場票選，可以排列出N種不同的卡司組合，演出多達幾百種不同的結局！因此，觀眾不只是看戲的觀眾，還是製作人，可以決定今天演什麼劇本；也是導演，決定待會誰演什麼角色；更是評委，決定誰的表演可以勝出，贏得獎品！甚至還有機會上台當演員，跟影帝影后同台飆戲，由天王天后擔任配角，幫這位幸運的觀眾搭配演出，挑戰沒有台詞的即興表演，演好演滿，過足戲癮。