百貨上半年美妝戰3月31日開打 新光三越線上線下優惠同享

上半年美妝戰、百貨母親節檔期前哨戰本周鳴槍開跑，新光三越「初夏購物節」本周四3月31日起至4月13日展開，在全台15家分店、App、skm online，會員皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」，線上線下都能買並同享回饋，就算連假出遊動動手指就能買，以會員的使用方便性為最大考量。

長期戴口罩之下，大家更重視肌膚保養及持妝效果，呼應時下「機能速效」保養趨勢，新光三越初夏購物節聯手120大美妝品牌推出百萬美妝特惠組，一次網羅經典熱賣特惠組、一瓶多效的精華液、無負擔的天然植萃保養品、輕透持久美肌底妝四大訴求夯品，必買推薦包括：全球首賣的DARPHIN全效舒緩精華液、全台獨家亞曼尼黑霜輕奢版、肌膚之鑰明星造光精華40周年限量版，以及話題底妝組：6折的BOBBI BROWN蟲草美肌妝前組、6.8折的MAC超顯白底妝1+1組。

首日(3/31)限定明星發燒特惠組更是必搶指標，像是6折的蘭蔻超級光晶露搶購組、4.1折的雅詩蘭黛美妝富翁組/5.6折的無敵亮顏金三角組、品木宣言買400ml送200ml青春無敵靈芝水狂粉組、5折的蘭蔻超未來精華搶購組，還有Kiehl’s金盞花化妝水買1送5等。此外，新光三越初夏購物節3月31日至4月6日連續7天集結雅詩蘭黛、品木宣言、蘭蔻、植村秀、肌膚之鑰、海洋拉娜、Kiehl’s、Jo Malone等8大美妝香氛品牌，天天推出4折起獨家特惠組，且在App、skm online同步上架。

這回初夏購物節，新光三越會員點數skm points首度加入滿千送百檔期擴大回饋陣容，3月31日至4月13日化妝品滿千送百期間，持續發放會員點數（台中中港店、高雄左營店另推活動除外）等於電子禮券、點數雙重優惠同時到手，相較往年更為划算。