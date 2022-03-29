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百貨上半年美妝戰3月31日開打 新光三越線上線下優惠同享

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
上半年美妝戰、百貨母親節檔期前哨戰本周四起鳴槍開跑。本報資料照
上半年美妝戰、百貨母親節檔期前哨戰本周四起鳴槍開跑。本報資料照

上半年美妝戰、百貨母親節檔期前哨戰本周鳴槍開跑，新光三越「初夏購物節」本周四3月31日起至4月13日展開，在全台15家分店、App、skm online，會員皆可獨享「化妝品單筆滿3,000送300」，線上線下都能買並同享回饋，就算連假出遊動動手指就能買，以會員的使用方便性為最大考量。

長期戴口罩之下，大家更重視肌膚保養及持妝效果，呼應時下「機能速效」保養趨勢，新光三越初夏購物節聯手120大美妝品牌推出百萬美妝特惠組，一次網羅經典熱賣特惠組、一瓶多效的精華液、無負擔的天然植萃保養品、輕透持久美肌底妝四大訴求夯品，必買推薦包括：全球首賣的DARPHIN全效舒緩精華液、全台獨家亞曼尼黑霜輕奢版、肌膚之鑰明星造光精華40周年限量版，以及話題底妝組：6折的BOBBI BROWN蟲草美肌妝前組、6.8折的MAC超顯白底妝1+1組。

首日(3/31)限定明星發燒特惠組更是必搶指標，像是6折的蘭蔻超級光晶露搶購組、4.1折的雅詩蘭黛美妝富翁組/5.6折的無敵亮顏金三角組、品木宣言買400ml送200ml青春無敵靈芝水狂粉組、5折的蘭蔻超未來精華搶購組，還有Kiehl’s金盞花化妝水買1送5等。此外，新光三越初夏購物節3月31日至4月6日連續7天集結雅詩蘭黛、品木宣言、蘭蔻、植村秀、肌膚之鑰、海洋拉娜、Kiehl’s、Jo Malone等8大美妝香氛品牌，天天推出4折起獨家特惠組，且在App、skm online同步上架。

這回初夏購物節，新光三越會員點數skm points首度加入滿千送百檔期擴大回饋陣容，3月31日至4月13日化妝品滿千送百期間，持續發放會員點數（台中中港店、高雄左營店另推活動除外）等於電子禮券、點數雙重優惠同時到手，相較往年更為划算。

skm points除能折抵消費，全台也推出超過上千項夯品用點數就能兌換，在App精選優惠扣100點即可加價購買到排隊名店美食，像是隱味八成是筋牛筋鍋、金桃家草莓大福、梁家瘋味蘿蔔糕等。

新光三越初夏購物節3/31至4/13登場，全台15家分店、App、skm online會員皆可獨享化妝品單筆3,000送300回饋。記者江佩君／攝影
新光三越初夏購物節3/31至4/13登場，全台15家分店、App、skm online會員皆可獨享化妝品單筆3,000送300回饋。記者江佩君／攝影
LANCOME超極光晶露搶購組價值6,000元，6折特價3,600元。圖／新光三越提供
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ESTEE LAUDER無敵亮顏金三角組價值7,631元，5.6折特價4,280元（3/31限定）。圖／新光三越提供
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CLE DE PEAU明星造光精華40周年限量版11,500元，加贈「精質乳霜5ml+鑽白菁萃9ml+保濕露30ml」（全台獨家）。圖／新光三越提供
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DARPHIN療癒舒緩入門組價值4,078元，6.5折特價2,650元（全球首賣）。圖／新光三越提供
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新光三越App精選優惠，扣100點加價1,480元，可搶先預訂門前隱味八成是筋牛筋鍋。圖／新光三越提供
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