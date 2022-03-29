卸任前夕發表17萬字五年工作實錄 朱宗慶：一棒接一棒

「一棒接一棒會更好！」國家表演藝術中心董事長即將於4月交棒，卸任前夕，國表藝董事長朱宗慶將任期內的工作紀錄累積，轉化成十七萬字的專書「心有所愛，全力以赴：國表藝董事長五年工作實錄」，今天舉行新書發表會。他表示，制度最可貴的是「一棒接一棒」 ，唯一不能變的是藝術專業價值，也是核心價值。他也透露，未來想成立表演藝術研究室，整理他在表藝界累積多年的經驗，「這樣可以做到八十歲吧」。

朱宗慶表示，國表藝作為行政法人體制「一法人多館所」空前創舉的案例，在落實藝術專業治理的道路上，留下了極具參考價值的探索路徑與成果。因此他從2017年上班第一天開始，他便有系統地記錄、保留所有會議資料和決策過程，「我接了就全力以赴，一切玩真的。」

他透露，這幾年累積資料有四萬六千多筆，「五本寫不完。」未來來可寫溝通的過程，以及遇到的挫折、委屈與感動。

在書中，朱宗慶歷數五年來的重要工作議題，闡述理念、提出觀點，並分享決策與推動經驗。從國表藝三館一團發展願景的擘畫、「落實藝術專業治理」核心價值的實踐與堅守，到「一法人多館所」體制下中介組織發揮「整合平台」功能的各項階段性成果，再到對攸關表演藝術整體發展的法制關切與實際作為，以及自2020年以來因應疫情籠罩對藝文界帶來的衝擊與影響。

他也特別感謝監督機關文化部、國表藝董事會的董監事、三館一團的總監和執行長，以及秘書室的幕僚團隊。他形容三方在「臂距原則」上形成「黃金鐵三角」，從政策的擬定到各項任務與計畫的執行，都很快能達成共識、做出行動。

「行政法人是一個非常精采的制度。」朱宗慶表示，一位官員過去聽到行政法人會懷疑，經過國表藝五年的實踐，如今已轉念大力支持，認為是可以推動發展的制度。

談到卸任後的目標，朱宗慶表示，他目前正著手一份研究報告，綜整討論台灣所有實施行政法人的館所、單位。此外也有意成立表演藝術研究室，類似藝文界的智庫，整理分析他在表演藝術界累積多年的經驗 。他笑著表示：「這樣可以做到八十歲吧 。」