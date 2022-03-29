曾愷玹性感復工談奧斯卡 大讚為老婆發聲的丈夫很帥氣

自從2013年結婚生女後就大幅減少幕前演出的女星曾愷玹，今日受邀擔任Lanvin春夏系列發表活動嘉賓，好久沒有出席時尚活動的她以一身深藍色禮服優雅亮相，絕佳狀態看起來平常保養有佳，一點都不像久未面對鏡頭的模樣。

「我大概是今年才比較有正式接一些活動，算是剛剛開始復出、曝光。」曾愷玹說，不過就算有好一陣子沒有在鏡頭前出現，她也不斷提醒自己不能怠惰：「該保養的要保養，運動也有持續做，還有居家牙齒美白、勤敷面膜等等，我沒有要當黃臉婆，美麗是要付出代價的。」她透露平常主要會做瑜伽、鍛鍊核心肌群，讓身體線條好看：「我如果這禮拜太忙沒空運動，下禮拜就會加倍還債。」

當初為家庭淡出幕前，家人在曾愷玹心裡地位可想而知，談到昨天威爾史密斯在奧斯卡為妻子動手毆打頒獎人的事件，她說：「我相信當下一定有情緒，才會發生這樣的事，如果是我的話，我心裡會很感激老公把我放在這麼重要的位置，但是畢竟那是一個公開場合，我相信一定還可以有更好的處理方法，比如私下罵冒犯者之類的。」她接著透露，老公也曾做過為了她出氣的事情：「有人對我不太禮貌，我老公就會很嚴肅提醒他，我就會覺得這樣保護我的老公有點帥。」

談到已經上小學的女兒的平日教養問題，曾愷玹說他們家沒有誰是黑臉誰是白臉：「但我女兒就是擺明沒有在怕我，她知道我會心軟，吃定我了。她真正會怕的是我不理她，跟她冷戰。」

本來就是Lanvin粉絲的曾愷玹，也樂見品牌近年來有年輕化的趨勢。目前也是選品咖啡店老闆娘的她，最推Lanvin和Gallery Department今年春夏的第二次聯名系列：「我自己也很常關注潮牌的資訊，去年Lanvin和Gallery Department的合作一上市就賣光了所以沒買到，希望可以搶到今年的新系列。」她說Lanvin推出越來越多不一樣的設計，有潮流元素，也有上班族、平日穿搭都可以穿的。