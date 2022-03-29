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牛舌餅真的有牛舌！恆隆行「拆解夜市」套餐　只賣7天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
棉花糖。記者陳睿中／攝影
棉花糖。記者陳睿中／攝影

夜市美食」一直是台灣料理文化中的重要環節之一，更連結起許多人的情感。恆隆行概念店「zonezone」本季將攜手VG Seafood Bar，以拆解夜市美食為概念，推出「Midnight Bazaar」主題餐會，為章魚燒、糕渣、滷肉飯、蔥花麵包等夜市常見餐點，帶來嶄新的面貌。

長年進行Dyson、coway、Omron、 honeywell等諸多品牌代理業務的恆隆行，近年也提供更多元化的體驗服務，藉此走入消費者的生活。2021年於內湖所打造的品牌概念店「zonezone」，即是結合飲食、文化、體驗與服務，藉此實現對生活的想像，過去也曾舉辦過主打運用台灣在地食材的「Our Island」，以及呼應佳節氣氛的「聖誕饗宴」等主題餐飲活動。

本次針對夜市美食進行拆解的「Midnight Bazaar」，從餐前麵包至飯後甜點、飲品，通通都是以夜市常見的餐點進行解構重組。開胃小點的「章魚燒」底部仍以麵糊團為主體，但改以日本生食級干貝、法國鴨肝取代傳統的美乃滋醬汁、柴魚片等佐料，再加上蔥薑與牛血葉點綴。「牛舌餅」則是開起字義上的小玩笑，實際將手工烤餅搭配慢燉牛舌塊，還有特製的東方香料醬，讓民眾真的吃得到鹹香牛舌。

主廚並以旗魚漿、豬肉混合，製作出「糕渣」，再加上台灣谷關松鶴部落的鱘魚魚子醬，增添整體奢華感。至於「手工白麵包」以圓滾滾的台式麵包為底，再同時各半擺上手炒旗魚鬆及旗魚脯，還有三星蔥花，創造出經典的台式蔥花、肉鬆麵包的回憶。

主餐部份，選用紐西蘭小牛肋排擔任主角，並結合夜市孜然肉串的概念進行拆解，讓肋排搭配烤茄子、蕃茄鷹嘴豆泥，再佐以鳳梨辣椒醬，儘管看似孜然羊肉料理，但實際入口卻是小牛肋排的軟嫩與淡淡辛口刺激感。另款「滷肉飯」則是選用日本越光米炊飯，搭配上洋蔥、洋菇脆片、蝦夷蔥等佐料，再配上台灣究好豬製的滷汁，還有灑上黑標5J伊比利火腿、風乾臘腸增添成熟風味。

除此之外，套餐中也將蕃茄切盤、胡椒蝦、藥燉雞湯等概念，運用於冷熱前菜與湯品之中，最後的結尾則以老字號的楊梅綿綿冰、宜蘭素珍花生糖磚，打造古早味十足的「花生捲綿綿冰」，還有特製的「鯛魚雞蛋糕」、「檸檬愛玉」等甜食。全套每人1,480元，限於4月22日至4月28日的午、晚餐時段供應，每餐限定20個席次。

胡椒蝦。記者陳睿中／攝影
胡椒蝦。記者陳睿中／攝影
糕渣。記者陳睿中／攝影
糕渣。記者陳睿中／攝影
章魚燒。記者陳睿中／攝影
章魚燒。記者陳睿中／攝影
花生捲綿綿冰。記者陳睿中／攝影
花生捲綿綿冰。記者陳睿中／攝影
手工白麵包。記者陳睿中／攝影
手工白麵包。記者陳睿中／攝影
滷肉飯。記者陳睿中／攝影
滷肉飯。記者陳睿中／攝影
牛舌餅。記者陳睿中／攝影
牛舌餅。記者陳睿中／攝影
蕃茄切盤。記者陳睿中／攝影
蕃茄切盤。記者陳睿中／攝影
孜然小牛肋排。記者陳睿中／攝影
孜然小牛肋排。記者陳睿中／攝影

夜市 麵包

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