換季更要護唇！美國純淨系ILIA潤唇膠一抹保濕又打底

無論什麼季節，想要保養嘴唇不出現乾裂、死皮，除了多喝開水讓身體水分充足外，包包內還不能缺少的就是「護唇膏」，也是保養唇部的必備神器。甚至有些女生會用護唇膏來當口紅的打底，讓唇色更飽和。

來自美國的純淨係彩妝ILIA，讓修護潤唇有了完美的詮釋。今年春天推出了不影響原口紅顏色的潤唇膠，告別過去因打底讓口紅顏色吃色的問題，根本就是國民護唇膏。

保養與彩妝結合的ILIA，非常注重保養中的細節，修護嫩唇膜以乾燥嘴唇，這款唇膜讓乾燥、脫皮的嘴順，瞬間像是情人的親吻般的烙印，讓喜愛護唇的人，看到就下單。

嘴唇幾乎上無汗腺與皮脂腺分泌油脂，加上缺乏足夠的角質層幫助抵禦乾燥氣候、紫外線等外界刺激。因此容易缺水、乾裂、脫皮，ILIA內含仙人掌油、蓖麻籽油、乳油木果油等黃金滋養配方，幫助溫和舒緩、修復敏弱雙唇，並結合草綠鹽角草、植物角鯊烷、玻尿酸鈉等成分，加強保濕屏障。