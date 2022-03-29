消費爭議業者不理？王鴻薇要求法務局每季公布業者名單
台北市議員王鴻薇下午議會質詢指出，遇到消費爭議，民眾的第一反應就是找消保官求助，請業者出面共同協商，但去年一整年，拒絕出席消費爭議協商的案件就有434件，公權力拿這些業者一點辦法也沒有，她要求法務局未來每季公布一次業者名單，並以專案處理，不能讓消費者求助無門。對此，法務局表示，過去是每年統計，未來每一季公布一次。
王鴻薇說，她自己從434件拒不出席案件中整理出五大擺爛業者，第1名是知名的蝦皮賣場49件、第2名高盛健身(Go Gym)15件、第3名仲信資融11件、第4名遊戲橘子8件、第5名則是海樂影業，與香港商天然用品護髮中心各7件。
王鴻薇指出，她也接到許多民眾的陳情，排行榜第2名的高盛健身對於消費者的退費要求一拖再拖，民眾求助法務局召開協調會，業者也是擺爛不出席。針對這種消費爭議、退費爭議，業者擺爛不面對，而政府也沒有罰則可以處理，消費者到底該怎麼辦？
王鴻薇說，針對這些不出席協商的業者，未來在網站上公告要有不同的做法，請法務局每一季都要整理出「消費爭議協商拒不出席排行榜」，讓消費者可以看清楚哪些業者遇到消費爭議是會擺爛的。而對於這種同一業者大量的消費爭議，主管單位也要專案處理，不能讓消費者求助無門。
對此，法務局長袁秀慧指出，108年已經建議中央，針對故意不到場、不配合處理消費糾紛的業者，應訂定法令可以罰，現在還無法可罰，目前另透過行政調查手段，如果一直犯同樣的錯誤，會請業者來市府討論，如何從源頭調整管理。
主任消保官楊麗萍指出，未來會持續關注拒絕出席業者，至於為何蝦皮高居第一，因有一半是上面的賣家不到場，未來會利用視訊協商方式，進行會議。也承諾會一季公告一次。
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