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豐原商家做愛心 肉多多、多墨贈百份餐助弱勢
設櫃於豐原太平洋百貨內的餐飲品牌「肉多多火鍋」、「多墨拉麵」將於3月31日開始百貨購物節年度大檔，為回饋地方，準備了店內人氣餐點、用餐券等，提供給地方慈善團體及弱勢兒童，食足暖胃更暖心。
「多墨拉麵」今早捐贈百份「學童愛心拉麵用餐券」，予豐原區瑞穗國小弱勢兒童，希望能以美味拉麵，鼓勵學童們在課業上努力不懈，持續努力；瑞穗國小校長詹文成致贈感謝狀，受贈學童也表示感謝，會好好享用餐點。
瑞穗國小校長詹文成表示，規劃將發給50名弱勢學生，各2張拉麵用餐券，讓學生可以跟著家人一起，到百貨公司享用美味拉麵，增進親子時光，謝謝多墨拉麵。
另「肉多多火鍋」關懷獨居老人，將店內人氣鍋物改外帶形式，於4月7、8、22、28日百貨營業時間前，員工現煮百份熱騰騰暖鍋，贈於豐原華山基金會轄內行動不便的長輩們品嘗，暖胃暖心。
豐原太平洋百貨董事長連錦表示，太平洋百貨在地深耕30餘年，我們最重視的就是服務的溫度，而館內品牌長期受到大家的愛護，共襄盛舉回饋地方更是不遺餘力，這次烹調美味的料理給需要幫助的孩童和長輩們，不只送飽更送暖，也希望喚起更多的人注意，身邊每個需關懷角落。
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