聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭綠博絕美秘境曝光 民眾驚豔如紐西蘭螢火蟲洞
2022宜蘭綠色博覽會上周在冬山河生態綠舟登場，不只12個永續環境教育主題展館、精彩的藝術表演，還有個「藍河蟲洞水廉光影秘境」，怪石嶙峋，流螢蟲光盤旋其上，讓人彷彿置身璀璨星雲。不少大小朋友搭船經過，看到驚呼連連，去過紐西蘭的民眾直呼，簡直就像世界第九大奇跡的「懷托摩螢火蟲洞」。
「藍河蟲洞水廉光影秘境」所在之地，就是通過鐵路下方涵洞的「神秘水道」，岩洞怪石嶙峋，河水波光粼粼，還曾因酷似電影《魔戒》神秘洞窟、金門翟山坑道，引起高度討論而爆紅。
今年綠博將神秘水道打造成美拍勝地，民眾徒步穿越白瀑水簾，可見到燈光閃爍的地景岩盤，猶如流螢蟲光閃耀飛舞，上頭映照著靜謐河水，畫面仿若珍寶般的神秘藍光，讓人就像置身浩瀚星河、璀璨星雲之間。
有學校今天安排至綠博校外教學，許多小朋友一進入秘境，頻頻驚呼「好漂亮」，就連乘坐電動船經過的遊客也是讚嘆不已。還有人說，這裡簡直就是被稱為世界第九大奇蹟的紐西蘭懷托摩螢火蟲洞，兩者相似之處在於，透過河流水道進入滿天星光的驚奇蟲洞，就像身處在美麗銀河。
綠博表示，「藍河蟲洞水簾光影秘境」可步行進入賞景，也能搭船遊覽拍照。購買船票有2種方式，民眾買綠博門票後入園，再另購船票，或在冬山火車站購買優惠套票，門票加套票只要250元，等於入園就享免費搭船。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言