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宜蘭綠博絕美秘境曝光 民眾驚豔如紐西蘭螢火蟲洞

聯合報 / 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭綠博「藍河蟲洞水廉光影秘境」，怪石嶙峋，流螢蟲光盤旋其上，讓人彷彿置身璀璨星雲。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭綠博「藍河蟲洞水廉光影秘境」，怪石嶙峋，流螢蟲光盤旋其上，讓人彷彿置身璀璨星雲。圖／宜蘭縣政府提供

2022宜蘭綠色博覽會上周在冬山河生態綠舟登場，不只12個永續環境教育主題展館、精彩的藝術表演，還有個「藍河蟲洞水廉光影秘境」，怪石嶙峋，流螢蟲光盤旋其上，讓人彷彿置身璀璨星雲。不少大小朋友搭船經過，看到驚呼連連，去過紐西蘭的民眾直呼，簡直就像世界第九大奇跡的「懷托摩螢火蟲洞」。

「藍河蟲洞水廉光影秘境」所在之地，就是通過鐵路下方涵洞的「神秘水道」，岩洞怪石嶙峋，河水波光粼粼，還曾因酷似電影《魔戒》神秘洞窟、金門翟山坑道，引起高度討論而爆紅。

今年綠博將神秘水道打造成美拍勝地，民眾徒步穿越白瀑水簾，可見到燈光閃爍的地景岩盤，猶如流螢蟲光閃耀飛舞，上頭映照著靜謐河水，畫面仿若珍寶般的神秘藍光，讓人就像置身浩瀚星河、璀璨星雲之間。

有學校今天安排至綠博校外教學，許多小朋友一進入秘境，頻頻驚呼「好漂亮」，就連乘坐電動船經過的遊客也是讚嘆不已。還有人說，這裡簡直就是被稱為世界第九大奇蹟的紐西蘭懷托摩螢火蟲洞，兩者相似之處在於，透過河流水道進入滿天星光的驚奇蟲洞，就像身處在美麗銀河。

綠博表示，「藍河蟲洞水簾光影秘境」可步行進入賞景，也能搭船遊覽拍照。購買船票有2種方式，民眾買綠博門票後入園，再另購船票，或在冬山火車站購買優惠套票，門票加套票只要250元，等於入園就享免費搭船。

民眾徒步穿越白瀑水簾，就會進入藍河蟲洞水廉光影秘境。圖／宜蘭縣政府提供
民眾徒步穿越白瀑水簾，就會進入藍河蟲洞水廉光影秘境。圖／宜蘭縣政府提供
許多校外教學的小朋友一進入藍河蟲洞水廉光影秘境，驚呼「好漂亮」。圖／宜蘭縣政府提供
許多校外教學的小朋友一進入藍河蟲洞水廉光影秘境，驚呼「好漂亮」。圖／宜蘭縣政府提供
民眾徒步穿越白瀑水簾，可見到燈光閃爍的地景岩盤，上頭映照著靜謐河水，畫面仿若珍寶般的神秘藍光。圖／宜蘭縣政府提供
民眾徒步穿越白瀑水簾，可見到燈光閃爍的地景岩盤，上頭映照著靜謐河水，畫面仿若珍寶般的神秘藍光。圖／宜蘭縣政府提供

紐西蘭 螢火蟲 火車站

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