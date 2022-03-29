宜蘭綠博絕美秘境曝光 民眾驚豔如紐西蘭螢火蟲洞

2022宜蘭綠色博覽會上周在冬山河生態綠舟登場，不只12個永續環境教育主題展館、精彩的藝術表演，還有個「藍河蟲洞水廉光影秘境」，怪石嶙峋，流螢蟲光盤旋其上，讓人彷彿置身璀璨星雲。不少大小朋友搭船經過，看到驚呼連連，去過紐西蘭的民眾直呼，簡直就像世界第九大奇跡的「懷托摩螢火蟲洞」。

「藍河蟲洞水廉光影秘境」所在之地，就是通過鐵路下方涵洞的「神秘水道」，岩洞怪石嶙峋，河水波光粼粼，還曾因酷似電影《魔戒》神秘洞窟、金門翟山坑道，引起高度討論而爆紅。

今年綠博將神秘水道打造成美拍勝地，民眾徒步穿越白瀑水簾，可見到燈光閃爍的地景岩盤，猶如流螢蟲光閃耀飛舞，上頭映照著靜謐河水，畫面仿若珍寶般的神秘藍光，讓人就像置身浩瀚星河、璀璨星雲之間。

有學校今天安排至綠博校外教學，許多小朋友一進入秘境，頻頻驚呼「好漂亮」，就連乘坐電動船經過的遊客也是讚嘆不已。還有人說，這裡簡直就是被稱為世界第九大奇蹟的紐西蘭懷托摩螢火蟲洞，兩者相似之處在於，透過河流水道進入滿天星光的驚奇蟲洞，就像身處在美麗銀河。