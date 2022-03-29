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菅田將暉釋放MIKIMOTO絕對魅力 滑板、拳擊黑珍珠帥翻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供

「讓珍珠妝點全世界女性的頸間」以珍珠珠寶聞名全球的MIKIMOTO，近年來憑藉超越傳統想像的設計與出色的技藝，讓珍珠成為跨越世代、跳脫性別框架的最潮珠寶。今年年度新品PASSIONOIR系列，系列名結合法文PASSION（熱情）及 NOIR（黑色），更直接聚焦充滿神秘感又散發華麗光澤的黑色珍珠，結合黑銠塗層的金屬材質Japanned Noir，體現珍珠強烈對比的獨特美感及無限可能的魅力。全新系列將於4月1日起於MIKIMOTO台北101旗艦店獨家發售，全系列採全額付訂預購。

為具體傳遞黑色珍珠跨越無形藩籬的可塑性，MIKIMOTO更於今日發布一系列影片，邀請紐約滑板玩家Brandon Scott James、日本陶藝家岡崎慧佑（Keisuke Okazaki）、美國拳擊手Charlie Himmelstein、BMX極限單車玩家大和晴彥（Haruhiko Yamato）、兩星名廚Frevo Sampogna、與日本奧斯卡影帝菅田將暉等6個不同領域的當代個性男子，分別依序演繹感受、文化、愛、玩樂、完美、存在等6個主題，以個人風格詮釋屬於自己的黑色熱情。菅田將暉在短片中飾演爵士和藍調音樂家，捕捉最緊張、熾熱的多重情緒及場景，對於追求「熱情」的描述：「雖然有很多種方式去概念化存在的意義，我相信只要你堅守的信念，例如生活的方式，這就是我們要前進的方向。」

菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列黑珍珠墜鍊，Japanned Noir黑銠處理18K白金搭配黑珍珠，墜鍊長度約60cm，16萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列黑珍珠墜鍊，Japanned Noir黑銠處理18K白金搭配黑珍珠，墜鍊長度約60cm，16萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列耳骨夾，Japanned Noir黑銠處理純銀，尺寸約1.5 cm，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列耳骨夾，Japanned Noir黑銠處理純銀，尺寸約1.5 cm，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列黑珍珠耳環，Japanned Noir黑銠處理18K白金，搭配黑珍珠，尺寸約1.6cm，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO PASSIONOIR / M Collection 系列黑珍珠耳環，Japanned Noir黑銠處理18K白金，搭配黑珍珠，尺寸約1.6cm，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供
菅田將暉為MIKIMOTO PASSIONOIR系列形象大片。圖／MIKIMOTO提供

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