快訊

中市4足跡曝光！麥當勞、鍋貼名店、太原球場、清水休息站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幸運鈴蘭化為絕美珠寶 嬌蘭經典蜂印瓶換限量華麗新裝

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
嬌蘭2022春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶／25,900元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶／25,900元。圖／嬌蘭提供

象徵幸福與優雅的鈴蘭花，不只能成為最迷人的香水，更成為絕美的珠寶。每年法國嬌蘭鈴蘭淡香水的經典蜂印瓶，均會換上限量新裝，2022年推出「春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶」，由巴黎珠寶工作室Truscelli設計製作，將鈴蘭化為珠寶，成為香水瓶上最閃耀的新裝。

嬌蘭鈴蘭淡香水問世於1908年，由嬌蘭第三代首席調香師雅各．嬌蘭調香製成，僅僅使用數種原料而已，便能創造出優雅、歡樂且春天感十足的香調，之後在2016年由第五代首席調香師帝埃里．瓦賽（Thierry Wasser）再度進化調製，每年5月會推出一次新裝。

今年鈴蘭蜂印瓶由法國巴黎珠寶工作室 Francesco Truscelli操刀，雙方已有長期合作，今年的蜂印瓶上，設計出鈴蘭的珠寶裝飾品，分為鈴蘭花枝，小鈴鐺花朵鑲嵌水晶，葉子採用綠色綠色琺瑯打造。為打造此次設計，必須使用脫蠟鑄造法，多達數十個工序後，在飾品上鑲嵌130顆透明的氧化鋯水晶，今年限量版春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶，全球僅發售5千份，皆有獨家編號。

嬌蘭2022春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶／25,900元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶／25,900元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶／25,900元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭2022春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶／25,900元。圖／嬌蘭提供

珠寶 巴黎

延伸閱讀

54歲美魔女Nicole Kidman登奧斯卡紅毯美炸靠這招！

范少勳化身風格大使伯爵15億非凡之光頂級珠寶四月抵台

「威廉沈」沈玉琳一晚賣爆鑽石創2000萬驚人業績

法國皇家珠寶CHAUMET x 台灣在地藝術跨領域對話將展開

相關新聞

日本草莓又九批農藥超標 食藥署：日方可改准用農藥

日本進口草莓又驗出農藥超標，衛福部食藥署今公布最新一波邊境查驗不合格名單，又有九批草莓因農藥殘留超標遭退運、銷毀。食藥署...

台中飯店住2晚價格上萬！她驚呼「都能出國了」 網掀正反論戰

不能出國的日子，轉眼已過了2年，想要出門透氣只能國內旅遊，而國旅品質也屢屢成為國人議論的話題。有網友規劃3天2夜行程，但住宿價錢卻讓她咋舌，究竟台灣旅宿是否真的貴過頭，也掀起網友熱烈討論。 「台

受建築啟發的調色盤：當代浴室環境嶄新的視覺想像

全球最具影響力的設計生活雜誌Wallpaper*，與英國頂級獨立浴缸品牌Victoria + Albert Baths，以三個不同國度風格的建築主義發想，為當代浴室環境調和出嶄新的視覺想像，讓夢幻旅程就從 「浴室色彩」出發吧！

豐原商家做愛心 肉多多、多墨贈百份餐助弱勢

設櫃於豐原太平洋百貨內的餐飲品牌「肉多多火鍋」、「多墨拉麵」將於3月31日開始百貨購物節年度大檔，為回饋地方，準備了店內...

10招打造收納的好方法 展現生活創意巧思

多數台灣人喜歡往家裡堆疊存放物品，所以想要保持家中整齊，除了要養成良好的清潔與整理習慣之外，有系統、完備的收納規劃更是居家生活不可或缺的要素。

宜蘭綠博絕美秘境曝光 民眾驚豔如紐西蘭螢火蟲洞

2022宜蘭綠色博覽會上周在冬山河生態綠舟登場，不只12個永續環境教育主題展館、精彩的藝術表演，還有個「藍河蟲洞水廉光影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。