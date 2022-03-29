幸運鈴蘭化為絕美珠寶 嬌蘭經典蜂印瓶換限量華麗新裝

象徵幸福與優雅的鈴蘭花，不只能成為最迷人的香水，更成為絕美的珠寶。每年法國嬌蘭鈴蘭淡香水的經典蜂印瓶，均會換上限量新裝，2022年推出「春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶」，由巴黎珠寶工作室Truscelli設計製作，將鈴蘭化為珠寶，成為香水瓶上最閃耀的新裝。

嬌蘭鈴蘭淡香水問世於1908年，由嬌蘭第三代首席調香師雅各．嬌蘭調香製成，僅僅使用數種原料而已，便能創造出優雅、歡樂且春天感十足的香調，之後在2016年由第五代首席調香師帝埃里．瓦賽（Thierry Wasser）再度進化調製，每年5月會推出一次新裝。