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幸運鈴蘭化為絕美珠寶 嬌蘭經典蜂印瓶換限量華麗新裝
象徵幸福與優雅的鈴蘭花，不只能成為最迷人的香水，更成為絕美的珠寶。每年法國嬌蘭鈴蘭淡香水的經典蜂印瓶，均會換上限量新裝，2022年推出「春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶」，由巴黎珠寶工作室Truscelli設計製作，將鈴蘭化為珠寶，成為香水瓶上最閃耀的新裝。
嬌蘭鈴蘭淡香水問世於1908年，由嬌蘭第三代首席調香師雅各．嬌蘭調香製成，僅僅使用數種原料而已，便能創造出優雅、歡樂且春天感十足的香調，之後在2016年由第五代首席調香師帝埃里．瓦賽（Thierry Wasser）再度進化調製，每年5月會推出一次新裝。
今年鈴蘭蜂印瓶由法國巴黎珠寶工作室 Francesco Truscelli操刀，雙方已有長期合作，今年的蜂印瓶上，設計出鈴蘭的珠寶裝飾品，分為鈴蘭花枝，小鈴鐺花朵鑲嵌水晶，葉子採用綠色綠色琺瑯打造。為打造此次設計，必須使用脫蠟鑄造法，多達數十個工序後，在飾品上鑲嵌130顆透明的氧化鋯水晶，今年限量版春日饗宴鈴蘭淡香水碧卉鑽飾蜂印瓶，全球僅發售5千份，皆有獨家編號。
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