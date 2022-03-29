台中飯店住2晚價格上萬！她驚呼「都能出國了」 網掀正反論戰

不能出國的日子，轉眼已過了2年，想要出門透氣只能國內旅遊，而國旅品質也屢屢成為國人議論的話題。有網友規劃3天2夜行程，但住宿價錢卻讓她咋舌，究竟台灣旅宿是否真的貴過頭，也掀起網友熱烈討論。

「台灣飯店住宿的價格是怎麼了…」一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出多張網路訂房平台的擷圖，內容是2大2小入住台中市區飯店、2間房的價格，可以看到評分在7.8以上的都在上萬元，最貴到1萬4。該發文者對價格感到震驚，並感嘆「玩3天2夜都能出國了」。

此貼文立刻引起熱議，一派網友跟發文者同感，「台灣住宿跟國外比，真的蠻貴的」、「疫情前就是這種價格了，所以才很少台灣人要留在自己國家玩，但是業者不知道自己定價太貴，反而怪陸客不來」、「台灣飯店真的不意外啦！到時候能出國沒生意又要喊政府救濟補助」、「重點是看準你出不了國，業者當然趁機賺」、「所以我現在都不太想旅遊了，完全被當盤子」、「芭樂價格，路邊享受」。

但另一派則不認為這樣的價格太過份，「算下來1個人1天不用2000，還行啊」、「4人價錢本來就這樣，有問題嗎？」、「這些都是還不錯的飯店呀，況且4人還含早餐」、「你是用連假的吧？連假從以前到現在一直都很貴了，是從來沒出門旅遊嗎？」、「有沒有想過，不是它貴，而是你沒錢？」、「1個人有青旅，雙人也有CP高的旅店，只拿最貴的比沒意義」。

部分網友也分享較平價的住宿經驗，「也有很多3-4千有包早餐的啊！」、「好險我都找便宜貨，可以洗澡睡覺就好」、「台中汽旅我還不住爆，很多有親子房又無菸味，搬行李又超方便，一晚5000上下（平日更低）」、「還是找CP值高一點的，等能出國住宿價格自然就會降了，到時再來撿便宜」。

還有網友提醒，不論國內外，飯店價錢高低的關鍵在於是否為假日，平日住宿相對便宜得多，再者新冠肺炎重創全球觀光，今非昔比，「等疫情結束開放出國旅遊，你就會覺得還是國內便宜了。」

有網友搜尋台中市區飯店，對費用破萬感到驚訝。 圖擷自 臉書社團「爆廢公社」