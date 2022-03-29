日本草莓又九批農藥超標 食藥署：日方可改准用農藥

日本進口草莓又驗出農藥超標，衛福部食藥署今公布最新一波邊境查驗不合格名單，又有九批草莓因農藥殘留超標遭退運、銷毀。食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，日本草莓屢屢驗出農藥不合格，主要是使用的農藥不同，日方可就該國准用的農藥種類向台灣申請准用需求，但仍須我國舉行專家委員會討論，最快方式是改用我方准用的農藥。不過我國已要求日本提出說明和改善方式，若未於5月6日前回覆，將禁止日本草莓進口。

食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，有13項產品上榜，包括中國大陸進口的乾燥牛肝菌、智利的鮮油桃、美國進口的芹菜等。

其中日本草莓占了九項，分別來自日本熊本、福岡，進口商為上佳水果有限公司以及梅村水菓有限公司，共341.74公斤遭退運、銷毀；而這半年已有35批草莓驗出不合格。

對於草莓頻頻出問題，林旭陽表示，目前邊境查驗已經採最嚴謹的逐批查驗，並將管制到8月20日。這期間將針對檢出的狀況滾動檢討，並作為下一次草莓季時的管制參考。

不過他表示，經檢視日本草莓違規情形，主要是因為種植環境不同、蟲害不同，因此使用的農藥種類也不同。以今天不合格草莓檢出多為農藥克凡派，這在日方准用且殘留限量為5ppm，但在台灣則不可使用於草莓。

因此日方要避免草莓一再發生農藥超標被退的狀況，一是日本官方或業者可就該國准用的農藥，提出學理、使用等資料，像輸入國申請准用，但這還需要舉行專家委員會審查。

另一種最快的方式是改用輸入國准用的農藥，但也要看是否能符合當地種植環境。不過食藥署日前已發函給日本官方要求說明跟改善，5月6日若未回復，則將評估暫停受理日本草莓進口。