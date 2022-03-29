快訊

克里斯洛克「故意開病人玩笑」？友人為他喊冤 曝背後實情

評／台上一記耳光震撼奧斯卡 不容褻瀆的電影神殿恐不再？

文化部宣布 個人投資高風險文創新創事業享租稅優惠

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

文化部今日公布「文化部審查文化創意事業符合高風險新創事業公司作業須知」，即起受理事業申請。文化部表示，新創事業因具有高度風險與挑戰性，影響事業早期集資。因此，文化部推出文創高風險新創事業審查，以使此類新創事業投資者連帶獲得綜合所得稅減免優惠，期盼藉此租稅優惠政策，鼓勵投資人投資文創新創事業，支持產業發展。

文化部說明，視覺藝術、音樂及表演藝術、文化資產應用及展演設施、工藝、電影、廣播電視、出版等新創事業，符合技術、創意或商業模式具創新性及發展性；可提供目標市場解決方案或創造需求；開發之產品、勞務或服務，具市場化之潛力等條件的公司或股份有限公司，皆可依作業須知檢附相關文件，向文化部提出高風險新創事業公司的認定。獲認定的公司，其投資人可依規定減抵綜所稅。

文化部指出，依據「個人投資新創事業公司所得減除辦法」，個人以現金投資於成立未滿2年經文化部核定的國內高風險新創事業公司，且對同一公司當年度投資金額達100萬元，並取得該公司新發行股份，持有期間達2年者，得就投資金額50%、最高300萬元限度內，自持有期間屆滿2年的當年度個人綜合所得總額中減除。

此外，如符合「所得基本稅額條例」規定，個人交易未上市櫃股票，其發行或私募公司屬文化部核定的高風險新創公司，且交易時公司設立未滿5年者，該筆交易所得亦可免計入個人的基本所得稅額。

文化部強調，為挹注文創產業豐沛資金，文化部持續發展文化金融政策工具，如國發基金投資、融資貸款，以及提供多項鼓勵研究發展、企業捐贈文創產業之租稅優惠措施，期盼藉由政府領頭、引導民間資金投入文創事業，健全文創產業生態系。

●事業申請相關作業須知、申請書、營運計畫參考格式公告於文化部官網；事業申請或投資人綜所稅減抵相關問題，可洽文化部02-8512-6562邱小姐。事業申請作業須知及相關文件：https://www.moc.gov.tw/information_250_144238.html

文化部 文創產業

延伸閱讀

台南古蹟農試場考種室修復啟動 將成複合園區

藝FUN券效期倒數計時 文化部提醒盡快使用

藝FUN券倒數最後一個月 文化部提醒使用者更新系統憑證

中壢車站商圈特色行銷 鄭文燦：第一文創市場將開幕

相關新聞

地瓜薯條買1送1「看得到吃不到」 網友怒批頂呱呱

連鎖本土速食「頂呱呱」自3月中推出春季電子優惠券，針對地瓜薯條、阿勇雞塊等5款商品推出買1送1的優惠。但是近日網友們卻上...

英國設計工作室打造充滿植物 如有機體般的癌症照護中心

由Heatherwick Studio操刀在英國里兹St James大學醫院廣場中的癌症照護中心－Maggie's Centre，採用雲杉木建構如流體般的建築，再以如樹木枝幹的造型貫穿整個空間，「與其他典型的照護中心不同，我們的目標是為飽受癌症之苦的人建造一個充滿靈魂且熱情的家。」

客廳裡的沙發越看越不順眼 原來沙發尺寸要這樣挑

客廳是一個聯繫彼此感情、社交的場所，與家人談天說笑、招待前來拜訪的客人、都會在客廳裡進行，所以客廳的舒適性與裝潢擺設就顯得格外重要，沙發可說是客廳裡的靈魂角色，適合的沙發才能為客廳錦上添花，反之則讓人覺得渾身難受，沙發的選用與搭配除了風格、顏色之外

在家或路上 無邊界美聆夥伴 流轉間最卓越的音響品牌

結合法國專事製造音響驅動單體和高傳真音響的聲學專業；與來自英國電子工程、串流媒體系統專業的電子專業，將兩大品牌合而為一，保留兩者的最優質設計、製造環境，以及無人能及的理念與價值觀，打造無論在家，或者在路上，都無與倫比的高等級賞聆享受。

來份充滿男子氣的甜點 台北甜點店翻玩台味新空間

說到甜點店，腦中總是會浮現某種的預設想像，配色可能是粉嫩的、氣氛應該是優雅的，也許再用一些乾燥花或幾株多肉植物裝飾空間，多少有點誤差，但「甜點店」的模樣差不多就是循著這樣的印象在腦中一一完整。

文化部宣布 個人投資高風險文創新創事業享租稅優惠

文化部今日公布「文化部審查文化創意事業符合高風險新創事業公司作業須知」，即起受理事業申請。文化部表示，新創事業因具有高度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。