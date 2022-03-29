家樂福兒童節全台門市消費 免費送4.6萬個布丁、養樂多

小孩最歡樂的兒童節即將到來，家樂福為歡慶兒童節，於全台門市準備超過4萬個布丁、養樂多，憑當日消費發票就可免費送，更準備多款為兒童打造的機能服飾、玩具下殺5折起的超值優惠，有吃有玩超開心。而振興五倍券進入使用期限尾聲，家樂福4月30日前再推紙本振興劵優惠，賣場內不限面額使用紙本振興券，周周抽iPhoen 13，另外還有時尚可口可樂聯名小家電，不用點數只要振興券就享超值購。

4月4日兒童節當天，12歲以下兒童只要憑身分證明文件，以及家樂福當日不限發票或購買憑證，即可至量販門市服務中心領取統一布丁100克1個，每店限量240個送完為止；超市店則可至收銀台領取養樂多300 light 100毫升1瓶，每店限量120瓶送完為止，共計全台送出約46,200個小朋友最愛的甜點，量販店與超市店活動每位兒童各限領1次。