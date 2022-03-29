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家樂福兒童節全台門市消費 免費送4.6萬個布丁、養樂多

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福為歡慶兒童節，於全台門市準備超過4萬個布丁、養樂多，憑當日消費發票就可免費領取。圖／家樂福提供
家樂福為歡慶兒童節，於全台門市準備超過4萬個布丁、養樂多，憑當日消費發票就可免費領取。圖／家樂福提供

小孩最歡樂的兒童節即將到來，家樂福為歡慶兒童節，於全台門市準備超過4萬個布丁、養樂多，憑當日消費發票就可免費送，更準備多款為兒童打造的機能服飾、玩具下殺5折起的超值優惠，有吃有玩超開心。而振興五倍券進入使用期限尾聲，家樂福4月30日前再推紙本振興劵優惠，賣場內不限面額使用紙本振興券，周周抽iPhoen 13，另外還有時尚可口可樂聯名小家電，不用點數只要振興券就享超值購。

4月4日兒童節當天，12歲以下兒童只要憑身分證明文件，以及家樂福當日不限發票或購買憑證，即可至量販門市服務中心領取統一布丁100克1個，每店限量240個送完為止；超市店則可至收銀台領取養樂多300 light 100毫升1瓶，每店限量120瓶送完為止，共計全台送出約46,200個小朋友最愛的甜點，量販店與超市店活動每位兒童各限領1次。

兒童節檔期家樂福同步推出近百款在家也能玩翻天的熱門貼紙機、超大玩偶、經典射擊套組等，要讓小孩玩翻天，包含超熱門迪士尼風的TsumTsum夢幻貼紙機，原價1,250元、特價599元4.7折就能入手；超級瑪利歐與庫巴對戰組原價1,599元、特價4.9折只要799元；另外還有鬼滅之刃與咒數迴戰文具組、新版培樂多廚房系列製麵料理機，還有菁英系列機會者QS4射擊器套組都是近期熱門暢銷款；家有幼兒的家長也別錯過探索與學習成長並重的蒙特梭利木質字母和數字學習版與燈光投影繪畫桌。

兒童節檔期家樂福推出近百款在家也能玩翻天的玩具限時下殺優惠。圖／家樂福提供
兒童節檔期家樂福推出近百款在家也能玩翻天的玩具限時下殺優惠。圖／家樂福提供
培樂多廚房系列製麵料理機新版，原價699元，特價489元。圖／家樂福提供
培樂多廚房系列製麵料理機新版，原價699元，特價489元。圖／家樂福提供
菁英系列機會者QS4射擊器套組是近期的熱門暢銷款。圖／家樂福提供
菁英系列機會者QS4射擊器套組是近期的熱門暢銷款。圖／家樂福提供

家樂福 兒童節 發票

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