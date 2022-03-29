一風堂、初魚鐵板燒陸續進駐 宏匯廣場備戰美食力

位於新莊的宏匯廣場，母親節檔期首波自4月1日起至4月13日開跑，開幕時以美食娛樂為一大號召的宏匯，也持續強化美食戰力。日本拉麵一風堂新北首店將於5月進駐，初魚鐵板燒也在人力徵才網曝光了即將進駐宏匯廣場的動向。

繼饗賓餐旅旗下高檔吃到飽餐廳「饗饗」在人力徵才網曝光二店將插旗新北，進駐商辦大樓「新莊宏匯iTower」後，初魚鐵板燒同樣也在徵才網曝光站店動向，地點則直指宏匯廣場，餐飲品牌陸續進駐，也代表著新莊副都心商圈發展持續活絡。至於初魚鐵板燒將座落那層樓、何時開幕等細節，宏匯廣場表示暫時無法透露。

至於母親節首波檔期，宏匯廣場端出1樓化妝品或5樓內睡衣當日累計滿2,000元送200元，百貨服飾滿3,000元送300元與聯名卡與銀行刷卡滿額禮。化妝品購滿2,000元還可參加抽獎活動，有機會抽中iPad mini、Apple watch、Air Pods等3C好禮。開檔並推出「首五日發燒商品」，化妝品牌新品與經典保養套裝4折起等優惠，像是4月1日限定資生堂百優精純乳霜組價值6,400元，特價2,520元，相當於3.9折特惠，限量30組。

宏匯廣場指出，目前超級匯會員數破20萬，親子客向來是宏匯消費主力，已擁超過5千位「寶寶匯」會員，由原設定0-6歲寶寶，應會員需求期待，目前將優惠權益放寬至12歲並擴大招募，自即日起至4月5日憑當日館內不限金額發票即可申辦，辦卡即贈5樓100元十足現抵購物金。童樂匯會員享有滿月禮、周歲禮、生日禮、停車時數加贈優惠、指定專櫃購物折扣或加贈購物回饋點數等福利。