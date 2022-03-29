鑲鑽星星、珍珠設計兩萬有找 Jimmy Choo推出飾品系列

許多新娘最愛的夢幻婚鞋品牌Jimmy Choo，在新的一年正式推出時尚首飾系列，設計涵蓋水晶、珍珠、logo印花和星星等多個主題元素，提供更多元化的選擇。

Jimmy Choo鞋款經常使用到珍珠、鑽飾等裝飾細節，這次推出時尚首飾系列，也是從這樣的精緻設計概念而展開。「我認為推出這一系列的最佳時機就是現在，我們的鞋包通常被視為宛如裝飾足部的珠寶，而這次的首飾系列則是這一理念的自然延伸，是備受珍視的重要單品。對我而言，造就Jimmy Choo品牌的重要創意元素離不開迷人光線、奇思妙想和專業的設計知識，這些都透過水晶、珍珠、logo印花和品牌代表的星星設計元素得以體現。飾品系列精準定位品牌的基本視覺DNA與本質。」品牌創意總監Sandra Choi表示。

而Jimmy Choo首個時尚首飾系列有哪些重點單品呢？像是採用義大利金飾金屬製成的JC Star Studs耳釘，其形狀與品牌標誌性的星星元素如出一轍，耳環飾以施華洛世奇水晶，更閃耀迷人。JC Pearl Cuff珍珠手環，俐落摩登的外型非常百搭。JC Enamel Bangle表面則是鍍有璀璨琺瑯，並印有JC印花，包含琥珀橙、黑色、淡粉紅、祖母綠和咖啡色等多種顏色可選擇。