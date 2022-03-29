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地瓜薯條買1送1「看得到吃不到」 網友怒批頂呱呱
連鎖本土速食「頂呱呱」自3月中推出春季電子優惠券，針對地瓜薯條、阿勇雞塊等5款商品推出買1送1的優惠。但是近日網友們卻上網抱怨消費爭議，表示買不到餐點，並留言「活動太沒有誠意，說買一送一的薯條沒有，單點薯條卻有？」、「店員：今天『買一送一』的地瓜薯條…賣完了。但『沒有買一送一』的地瓜薯條…可以買。什麼鬼」對此，頂呱呱也表示，因近期銷售爆量，所以有的門市貨量不足，已經盡快補足缺貨。
頂呱呱本次推出的「春暖花開 酷碰共享」促銷活動，針對地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅與指定飲品等5種品項，推出買1送1優惠，另外還有多款組合餐方案，限時至4月15日止。其中地瓜薯條、阿勇雞塊、辣味雞翅的買1送1的優惠價可現省45～60元不等，因此吸引許多粉絲登門消費。但有許多網友事後至頂呱呱官方粉絲團留言，直指活動沒誠意。
有網友表示「門市說沒有優惠買一送一的薯條賣完了，給我的理由是薯條要留給套餐沒辦法賣，最後我卻成功單點了兩包薯條？」、「昨天公館門市也發生買一送一薯條說沒有。架上還有，詢問店員表示還有其他餐點要出？活動數量是有限量嗎？是我眼睛不好沒看到限量嗎？」、「剛剛去消費，你們活動也太沒有誠意吧 說買一送一的薯條沒有，單點薯條卻有？是在哈囉？」
除此之外，也有網友質疑消費方式，表示「限消費一次～我重新排隊可以買第二組嗎～因為昨天去西門店死都不讓我買第二組～」、「台中的新時代也是這樣，一人只能買上下的其中一組」
對於顧客提出的反應，頂呱呱表示，因為近期突然銷售爆量，所以有的門市貨量比較不足。另外因為已有外送與客訂單的量，所以才會有活動商品沒辦法供應，已經盡快補足缺貨。
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