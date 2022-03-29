兒童節卡通看到飽 friDay影音推免費專區 台灣大申辦Disney+指定方案抽野餐組

疫情時期之下還不能打疫苗的孩子們，人與人的接觸頻率降低了，部分娛樂活動也受到限制，面對即將到來的兒童節連假，不妨透過精彩的影音串流平台，在家防疫也能享受滿滿娛樂內容。

台灣大哥大歡慶Disney+登台的第一個兒童節，即日起到4月30日止，申辦Disney+台灣大手機案、門號案、好速成双案或加掛案，上網登錄即有機會抽到由迪士尼官方授權、親子家庭春日野餐夢幻首選的「Picnic Time野餐時光」柳木米奇野餐籃、米奇露營摺疊桌椅組（市價達2萬元），其中「門號總動員」方案主打最低月租費只要599元就能享受5G上網和Disney+影音任你看、24個月的Disney+訂閱費直接由台灣大買單，再加碼回饋momo幣。另外，4月8日起到全台台灣大哥大門市參加歡樂轉盤遊戲，還有機會獲得皮克斯最新動畫《青春養成記》精美限量小禮，申辦Disney+指定專案再加碼抽限量大禮包。

而台灣大旗下影音平台myVideo也推出「myVideo陪你童樂」專區，集結包括《汪汪隊立大功電影版》、《寶貝老闆：家大業大》、《比得兔兔》等闔家觀賞精采強片，兒童們最愛的《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》、《屁屁偵探電影版》及《哆啦A夢》系列（STAND BY ME、電影哆啦A夢：新大雄的恐龍）等電影，還有《寶可夢旅途》與《汪汪隊立大功》系列卡通。4月1日至4月5日租借或購買指定專區影片，就有機會獲得遊樂園門票，4月3日至4月30日期間連續4週租借或購買專區任2部電影，就能抽價值300元的外送平台即享券。

而遠傳friDay影音則是於整個4月特別企劃一系列的經典卡通，招待大小朋友0元免費看，包含哆啦Ａ夢電影全系列《電影哆啦A夢：大雄的金銀島》、《哆啦A夢：大雄與綠之巨人傳》、《哆啦A夢：大雄與不可思議的風使者》，以及《女王的柯基（中文版）》、《笑笑羊大電影：外星人來了》等，不但小朋友看得盡興，也讓大朋友重溫兒時經典卡通。