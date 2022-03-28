邀觀眾參與司法精神鑑定 新點子實驗場請吃雪王冰淇淋

在創作裡冒險！2022新點子實驗場以「好野」為號召，帶來四段奇幻狂想的旅程。包括探討司法精神鑑定的觀眾參與式計畫「操演瘋狂」、三個人樂團—郭靖沐、任重、潘宜彤的跨域作品「催化效應—融．共感」、使出全力奮戰到最後的人生競技哲學「困獸」，以及從「鬼門開，概念發想的聲音幻化術 「聲妖錄」。4檔精彩節目共20場演出，將在5月27日至6月26日於兩廳院實驗劇場好野登場。

「疫情之後，世界轉變得更加快速。」國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，在後疫情時代，「新點子」持續找到新觀點與鼓勵新嘗試，今年以「好野」為號召，好野代表著一種純粹的靈魂與態度，期望創作者在新點子中找到心中最初、最野性的熱情與爆發力，讓觀眾一起帶著好奇前進，讓藝術更加好野。

首先登場的是觀眾參與式計畫「操演瘋狂」。「明日和合製作所」共同創作者之一的黃鼎云，從長時間的研究觀察，試圖勾勒、架構瘋狂的可能樣貌。演出將透過線上互動與現場演出兩個階段的參與形式，以大眾行為心理學之實驗應用、精神醫學人類學的方法延伸，邀請觀眾貼近精神障礙者處境，重構一件殺人刑事案件。

前跆拳道選手，也是2020年兩廳院Gap Year藝術基地計畫的創作者陳履歡帶來「困獸」。她從自身「競技創作」的背景出發，藉由運動競技哲學，帶領觀眾思考：在名為人生的競技場裡，你是否有選擇的權利？

台灣擊樂家洪于雯帶領的聲響跨域創作「聲妖錄」，源自對妖怪題材的發想，以「鬼門開」的概念延伸，從「人間開門」的視角出發，藉由物件、樂器、裝置的多聲道交疊，打開觀眾的感官，創造聽覺及視覺的錯位想像。演出將運用實驗劇場周邊空間，打破傳統的觀演形式，結合體驗、展覽與聲響的遊走式展演。

「催化效應—融・共感」為擅於翻轉傳統的「三個人」樂團主創計畫，以笛、阮、箏與弦樂四重奏，共同呈現三首創作曲目。演出除了帶給觀眾聽覺上的饗宴外，將融入舞蹈與影像共感再創作，並顛覆優美／噪耳之樂音的感受。整場音樂演奏如同產生催化作用般，將各自獨立的藝術元素，加速融合於一體，帶領觀眾感受一場多重感官刺激的跨域藝術催化效應。

延續新點子實驗場好野的冒險精神，兩廳院與老字號冰淇淋店家—–雪王冰淇淋合作，推出充滿實驗精神的全新口味。雪王冰淇淋從民國36年開幕至今已有75個年頭，不斷持續開發新風味，包括肉鬆、豬腳、麻油雞等特色口味。這次與兩廳院新點子實驗場合作，以台灣在地美食小吃的料理精髓「五香粉」作為主題研發，推出五香口味聯名款。觀眾只要購買2022年新點子好野套票，可於雪王實體店面免費兌換新點子聯名款冰淇淋乙份，或憑新點子實驗場任一場節目票劵至雪王購買冰淇淋，即贈送新點子聯名款冰淇淋乙份。