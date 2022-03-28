HTC攜手明華園推海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包 打造歌仔戲元宇宙

當歌仔戲遇上NFT，會迸出什麼火花？HTC今宣布與明華園戲劇總團合作，首波將協同未來數位在NFT平台VIVE BYTES推出「明華園總團海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包」，於Polygon區塊鏈上發行，定價299元，將於4月10日中午12:30正式開賣，限量2,500組，每組卡包內含2張隨機出貨的NFT卡牌。傳統戲劇透過新科技進入元宇宙的世界，也讓藝術可以用全新的方式永久保存並傳承下去。

在首波合作中，明華園戲劇總團即將重啟巡演的旗艦大戲《海賊之王─鄭芝龍傳奇》，獨家授權VIVE BYTES進行NFT產品設計、上鏈及上架，並由未來數位協同開拓動漫邀約知名台灣漫畫家韋宗成獨家繪製動漫版《海賊之王》。明華園戲劇總團執行長陳昭賢表示：「歌仔戲並不專屬於哪個世代，期待能藉由此次在VIVE BYTES上推出的海賊之王珍藏版NFT以及即將推出的虛擬歌仔戲體驗，讓年輕世代認識傳統藝術的新價值、也讓歌仔戲在元宇宙中昇華成全新的型態，並希望能拋磚引玉，引領傳統藝術進入元宇宙，共同開創台灣傳統藝術新紀元。」

此次推出的明華園總團海賊之王NFT全球限量珍藏版卡包共有3大亮點，包括線上、實體通路皆可購買，有別於許多NFT需使用虛擬貨幣交易，海賊之王NFT只要在VIVE BYTES官網刷信用卡即可購買，甚至可以在全台ibon直接搶購，簡單直覺、人人可上手。而這次海賊之王NFT更一次推出23款不同設計，每包2張隨機出貨，且其中必有至少1張孫翠鳳真人版男主角NFT，另外還有限量250張隱藏版「霸王卡」，原汁原味呈現海賊之王鄭芝龍的霸氣大笑。粉絲只要在4月22日前抽中「霸王卡」，還可抽《海賊之王—鄭芝龍傳奇》4月30日任一場次VIP門票，限量25張。