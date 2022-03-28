用餐不用手機享全桌9折 詩特莉推「餅乾買10片送5片」

隨著4天連假即將到來，來自東京的「詩特莉」（Aunt Stella）也準備推出年度生日慶活動，包括有「餅乾買10片送5片」、「不用手機用餐享9折」、「婚約禮盒限時優惠」等3檔優惠，呼籲民眾以愛的態度面對生活。

4月2日至4月17日期間，響應4月份「世界地球日」的主題，詩特莉推出「帶密封罐回店買餅乾」的活動。凡於活動期間攜帶任一款詩特莉密封罐空罐，至櫃位購買自選口味零售餅乾，每罐可享「買10片送5片」的優惠。購買全新任一款密封罐並取出內裝餅乾，同樣可享優惠。

針對旗下6間咖啡廳門市，詩特莉也批次推出無手機用餐體驗活動。凡來店消費同桌用餐者全程皆未使用手機，即可享全桌結帳9折的優惠，藉此鼓勵民眾專注於彼此交流、避免科技冷漠。4月2日至5日於忠孝SOGO門市；4月8日至10日輪至板橋大遠百、台北遠企、新竹巨城門市；4月15日至17日，則於復興SOGO、大葉高島屋門市舉行。