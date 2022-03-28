讓更多美好發生 「南台灣最難訂的餐廳」AKAME歡慶7周年

當陰沈沈的台北仍在低溫與大雨的夾擊下灰著一張臉，遠在屏東瑪家鄉的禮納里部落，卻被暖烘烘的太陽抱個滿懷。

在陽光滿溢的Mathariri山菜野寮餐廳裡，只見這頭是美食作家、麗固創意總監張聰，正與「Taster美食加」網路媒體創辦人高琹雯（Liz）聊得開心；那頭則是葡萄酒大師林裕森端著酒杯，與飲食旅遊生活作家葉怡蘭忙著交換著心得；還有多位台灣一流職人，包括千秋陶坊創辦人林永勝、威石東酒莊莊主楊仁亞、慢慢弄乳酪坊創辦人陳淑惠等，通通來到這裏。

5周年起 年年舉辦感恩餐會

這是素有「南台灣最難訂的餐廳」封號的AKAME的7周年感恩餐會，一如「Mathariri」在魯凱語中，是「各種美好」的意思，人們也正因著AKAME創辦人彭天恩（Alex）在這片土地上所喚起的「各種美好」與可貴的友誼，開心地聚集在這裡。

「這是一個感謝的活動，因為我們是路程比較遠的餐廳，很多事情都要靠許多朋友的支持，才有可能走到現在，所以今天純粹是朋友聚會。」打從AKAME的5周年起，彭天恩就固定在每年的3月27日，舉辦週年感恩餐會，「『5』這個數字對我是有特殊意義的，因為一家餐廳能夠走到5周年，代表已經走了很久、客群都穩定了，該接受你的人，也都已經瞭解你了，算是開始進入成熟期，所以我們就在5周年的時候，舉辦第一次的感恩餐會。」

而每一年的感恩餐會，都發展出環繞著特定主題的識別系統，5周年時是以小米與葡萄藤纏繞出數字「5」的形貌，因為彭天恩希望代表原住民文化的小米酒能夠「走出去」，因此與威石東酒莊莊主楊仁亞合作，將金香、黑后、木杉三種葡萄以傳統香檳法在瓶中陳年10個月後，將小米酒在最後補液添糖（dosage）的時候加入，成為帶著明亮果香的小米氣泡酒。

7周年時 準備飛翔外出客座

6周年時由層層山巒堆疊出數字「6」，「我們6周年的主題是『家』，因為山就是我們的家。尤其那時候Mathariri才剛開幕不久，我只想好好守在家裡，沒有想要出去跟別人客座。」到了7周年，彭天恩覺得數字「7」，「很像鳥的形狀。」所以7週年時他以飛鳥叼著小米的樣貌，形成主視覺：「我們今年的主題是『飛翔』。小米是我們的傳統食物，鳥是自由飛翔的，但是不管它飛到哪裡去，口中都會叼著象徵傳統的小米。」

而「飛翔」不僅是AKAME的7周年主題，也隱喻了彭天恩在餐廳邁入第8年後，幾乎每個月都有外出客座的忙碌行程。「我覺得我們可以飛出去了，可以飛到外面去跟別人分享，我們7年多以來在這裡做了什麼事情。」

暫退主廚 交由夥伴操刀

緊扣著今年的主題「飛翔」，彭天恩也首度在感恩餐會上暫時自「主廚」的位置上退下，將廚房留給多年來與他共事的夥伴。「每一年來到這裡，大家都是吃我的菜。」彭天恩說：「但是我的夥伴們，已經跟我在一起很久了，他們應該會吸收到我在想什麼。所以今年大家吃的，是我的夥伴們做的菜，我讓他們自己去做他們想要做的事情，我不要去干預他們，讓他們可以跟大家分享他們的想法，自由地去飛翔，就像鳥一樣。」

在AKAME的7週年感恩餐會上，有三樣開胃小點「番茄塔塔、魚下巴芒果青、樹豆Pita餅」，沙拉是「洛神乳酪卷、低溫油風花枝」，魚料是由Mathariri主廚徐忠和（Master）操刀的「春來了（山當歸葉紅魽）」，湯品是以在地番茄、鳳梨、醃漬過的雞心辣椒與野菜、花生所組成的「野菜冷湯」，主菜是「鴨肉堡、佛卡夏」，甜點是「愛玉、焦糖、小米」。

問起彭天恩今天最喜歡的菜色，會是哪一道？他微笑著說：「我的夥伴們都是部落的族人跟朋友，每一個人都很重要；他們可以在這裡做事，遇到高強度壓力的客人還是能夠有穩定的表現，我覺得很欣慰，所以每一道菜我都很喜歡。」

歡慶之餘 另外佈置小小市集