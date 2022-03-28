國泰航空「退役機上餐車」明開賣 套裝包含多項好禮

航空迷注意！國泰航空「退役機上餐車」將於明晚（29日）6點開賣，換購餐車就可享有「台北雙層餐車五星港點下午茶」獨家行程，由國泰航空現役機組員及地勤服務，享用晶華酒店限定打造的港點下午茶，同時搭乘雙層巴士沿著台北市信義商圈、台北101及仁愛路林蔭大道等著名景點欣賞美景，讓您重溫飛行儀式感。

國泰航空表示，活動套裝包含「波音777機型退役小型餐車」、「台北雙層餐車五星港點下午茶」、「機師及機艙服務員小熊公仔套裝」、「空中巴士A321neo客機模型」、「頭等艙用酒杯」、「台北晶華酒店伍百元餐飲抵用招待券」及特製伴手禮1份，民眾可以「全里數」、「里數加現金」或「全現金」換購。