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國泰航空「退役機上餐車」明開賣 套裝包含多項好禮

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
換購餐車可享「台北雙層餐車五星港點下午茶」，由國泰航空現役機組員及地勤服務，搭車欣賞台北市著名地標美景時，同時享用美食，重溫飛行儀式感。圖／國泰航空提供
換購餐車可享「台北雙層餐車五星港點下午茶」，由國泰航空現役機組員及地勤服務，搭車欣賞台北市著名地標美景時，同時享用美食，重溫飛行儀式感。圖／國泰航空提供

航空迷注意！國泰航空「退役機上餐車」將於明晚（29日）6點開賣，換購餐車就可享有「台北雙層餐車五星港點下午茶」獨家行程，由國泰航空現役機組員及地勤服務，享用晶華酒店限定打造的港點下午茶，同時搭乘雙層巴士沿著台北市信義商圈、台北101及仁愛路林蔭大道等著名景點欣賞美景，讓您重溫飛行儀式感。

國泰航空表示，活動套裝包含「波音777機型退役小型餐車」、「台北雙層餐車五星港點下午茶」、「機師及機艙服務員小熊公仔套裝」、「空中巴士A321neo客機模型」、「頭等艙用酒杯」、「台北晶華酒店伍百元餐飲抵用招待券」及特製伴手禮1份，民眾可以「全里數」、「里數加現金」或「全現金」換購。

國泰航空指出，此次推出的退役小型飲品餐車，曾經於2006年1月至2015年1月期間，伴隨國泰航空波音777客機周遊列國服務乘客，並於2021年10月退役。餐車尺寸為43.1 x 30.54 x 102.6公分，重14.5公斤，承重量最高達50公斤。餐車另備有3個8公分、2個12公分的抽屜，非常適合存放罐裝飲料或其他品酒配件。套裝詳情可上國泰航空網站了解

國泰航空「波音777機型退役小型餐車」曾經於2006年1月至2015年1月期間伴隨航機周遊列國服務乘客，並於2021年10月退役。圖／國泰航空提供
國泰航空「波音777機型退役小型餐車」曾經於2006年1月至2015年1月期間伴隨航機周遊列國服務乘客，並於2021年10月退役。圖／國泰航空提供
國泰航空「機師及機艙服務員小熊公仔套裝」、「空中巴士A321neo客機模型」及「頭等艙用酒杯」。圖／國泰航空提供
國泰航空「機師及機艙服務員小熊公仔套裝」、「空中巴士A321neo客機模型」及「頭等艙用酒杯」。圖／國泰航空提供

國泰航空 下午茶 雙層巴士

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