RICHARD MILLE攜手法拉利車隊 F1開季大秀旺盛企圖心
高價位手表的聯名常和汽車息息相關，尤其又以最具速度感、爆發力的F1一級方程式賽車最為引人注目。頂級運動腕表品牌RICHARD MILLE，自去年已和一級方程式賽車的法拉利車隊（Scuderia Ferrari）展開合作，而在近日開賽的2022賽季，法拉利車隊再度展現強烈企圖心，更讓人留心到賽車上醒目的RICHARD MILLE字樣。
事實上，RICHARD MILLE在2021年二月時宣佈與F1一級方程式的法拉利結成合作關係，並在包含世界耐力錦標賽項目（WEC endurance programs）、 GT國際賽事（Competizioni GT）、法拉利挑戰賽（Ferrari Challenge）等都有密切合作；同時RICHARD MILLE不僅與法拉利車隊車手Charles Leclerc合作已長達10年，Charles Leclerc手上並配戴了RM 67-02 Charels Leclerc原型表款，並使用輕盈且堅固的Quartz TPT石英纖維表殼，伴隨車手在賽道上的激烈爭戰。而一如RICHARD MILLE在職業男子網球、馬術等其他頂尖運動領域的現身，反應品牌在複合高科技材質、機芯避震力、輕量化上的獨領風騷。
而在2022年開賽以來，不僅開幕戰巴林大獎賽Bahrain GP中兩位法拉利車手分別拿下第一與第二名，剛結束的第二站沙烏地阿拉伯大獎賽Saudi Arabia GP中，Charles Leclerc與Carlos Sainz Jr.分別奪得亞軍和季軍、再度站上頒獎台，Charles Leclerc並寫下該項大獎賽的最快單圈，展現銳不可擋的強烈氣勢。
而下一站賽事將在4月移師澳洲墨爾本，並於台灣時間4月9日（周六）下午1點半舉行排位賽，正賽則在台灣時間4月10日（周日）中午12點半開始，並可在緯來體育台欣賞即時轉播；至於想親眼一睹RICHARD MILLE宛如超級跑車的頂級複雜時計？則可前往位於文華東方酒店一樓的RICHARD MILLE台灣唯一官方直營店，地址則為台北市松山區敦化北路166號1樓。
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