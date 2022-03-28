HUBLOT x 村上隆來了！彩虹微笑小花盛開台北101

宇舶表（HUBLOT）與村上隆聯名第二發的微笑小花藍寶石彩虹腕表，全球限量100只，開賣當天立刻完售！不過近日若到台北101購物中心走動，別忘至HUBLOT專賣店，欣賞微笑小花的窗貼和特製背板映襯之下的宇舶經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。原來HUBLOT特別情商表主，將全球限量100只此款腕表於台北專賣店展示至4月3日止，就算沒搶到，也絕對值得親眼看到！

宇舶表和村上隆於2021 年在1月推出首次的聯名表款，以黑陶瓷為主要素材，腕表中央為一朵鑲嵌黑鑽的立體小花，是村上隆最招牌的創作之一，宇舶製錶師自主研發的滾珠軸承系統，連結花柄使花瓣優雅旋轉，花蕊部分內嵌在藍寶石鏡面上創造特殊3D立體視覺效果，蔚為轟動。同年底12月，聯名第二彈的立體微笑小花，則鑲嵌如彩虹般的漸層彩色寶石，不意外再度引起全球粉絲搶購，也令人期待下一波的創作能量。 宇舶台北專賣店限時展出經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供 經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表，限量典藏100枚，327萬元。圖／宇舶表提供 宇舶台北專賣店限時展出經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供