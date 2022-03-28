快訊

「盼裁定林秉樞強制就醫」 林父發聲明向高嘉瑜道歉

第三劑新冠疫苗接種率不到50% 郭台銘說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HUBLOT x 村上隆來了！彩虹微笑小花盛開台北101

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
村上隆配戴經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供
村上隆配戴經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供

宇舶表（HUBLOT）與村上隆聯名第二發的微笑小花藍寶石彩虹腕表，全球限量100只，開賣當天立刻完售！不過近日若到台北101購物中心走動，別忘至HUBLOT專賣店，欣賞微笑小花的窗貼和特製背板映襯之下的宇舶經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。原來HUBLOT特別情商表主，將全球限量100只此款腕表於台北專賣店展示至4月3日止，就算沒搶到，也絕對值得親眼看到！

宇舶表和村上隆於2021 年在1月推出首次的聯名表款，以黑陶瓷為主要素材，腕表中央為一朵鑲嵌黑鑽的立體小花，是村上隆最招牌的創作之一，宇舶製錶師自主研發的滾珠軸承系統，連結花柄使花瓣優雅旋轉，花蕊部分內嵌在藍寶石鏡面上創造特殊3D立體視覺效果，蔚為轟動。同年底12月，聯名第二彈的立體微笑小花，則鑲嵌如彩虹般的漸層彩色寶石，不意外再度引起全球粉絲搶購，也令人期待下一波的創作能量。

宇舶台北專賣店限時展出經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供
宇舶台北專賣店限時展出經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供
經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表，限量典藏100枚，327萬元。圖／宇舶表提供
經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表，限量典藏100枚，327萬元。圖／宇舶表提供
宇舶台北專賣店限時展出經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供
宇舶台北專賣店限時展出經典融合系列村上隆藍寶石彩虹腕表。圖／宇舶表提供

腕表 台北101

延伸閱讀

美學再升級 寶璣Marine新款HORA MUNDI腕表 霸氣啟航

遠眺基隆嶼、台北101！網美聖地小百岳「汐止大尖山」風景絕美

台北101最高樓層變身 從「素顏」蛻變「最高秘境花園」

恆隆行進駐台北101 沈浸式體驗個人質感生活空間

相關新聞

HUBLOT x 村上隆來了！彩虹微笑小花盛開台北101

宇舶表（HUBLOT）與村上隆聯名第二發的微笑小花藍寶石彩虹腕表，全球限量100只，開賣當天立刻完售！不過近日若到台北1...

RICHARD MILLE攜手法拉利車隊 F1開季大秀旺盛企圖心

高價位手表的聯名常和汽車息息相關，尤其又以最具速度感、爆發力的F1一級方程式賽車最為引人注目。頂級運動腕表品牌RICHA...

抽Switch、送豬排券！「爭鮮、吉豚屋」兒童節限時優惠

隨著兒童節、清明連假到來，餐飲業者也紛紛推不同的慶祝優惠。連鎖豬排丼「吉豚屋」再度限時推出「1公斤日式唐揚炸雞」，一次就...

New Balance、Nike挺永續！攜手台灣設計師呈現「潮」配件

設計時兼具永續精神已經是時尚品牌的共識，因此在主張「永續、機能、多元、跨界、人文」的臺北時裝周，更能看到Nike、New...

小米米粉節早鳥預約開跑 5大智慧家電新品超實用必入手

米粉們上半年最佳補貨時機又來了！2022小米米粉節將於於4月1日至4月8日期間盛大開跑，精選上百項商品推出優惠活動，包括...

從頭開始就要潮！Kangol春夏3大熱門帽款上市 高質感、防潑水機能通統統有

對於懶人穿搭，或是注重整體造型的人，一頂易於搭配的帽款，絕對是不可或缺。近年成為潮人必備的Kangol在這季，更是呈現三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。