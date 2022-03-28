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抽Switch、送豬排券！「爭鮮、吉豚屋」兒童節限時優惠

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
食玩壽司DIY＋極限挑戰公仔，每組330元。圖／爭鮮提供
食玩壽司DIY＋極限挑戰公仔，每組330元。圖／爭鮮提供

隨著兒童節、清明連假到來，餐飲業者也紛紛推不同的慶祝優惠。連鎖豬排丼「吉豚屋」再度限時推出「1公斤日式唐揚炸雞」，一次就能享受大份量的炸雞爽快感，消費滿額再送豬排兌換券。「爭鮮」則是針對旗下品牌推出抽獎活動，消費有機會獲得Nintendo Switch、海生館2天1夜等不同獎項。

吉豚屋曾於去年推出的「1公斤日式唐揚炸雞」，在4月1日至4月5日限時回歸。使用無骨雞腿排先醃漬入味，再搭配日式炸粉現炸的唐揚炸雞，有著金黃的焦糖色澤與外酥內嫩的口感，原價499元，快閃價399元。除此之外，活動期間於全台門市消費，即贈送「櫻桃魔法」電影優惠券，單筆消費滿250元，加贈「腰內豬排兌換券」1張。

爭鮮旗下的爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH等4個品牌，特別針對兒童節推出專屬活動。即日起至4月10日期間，爭鮮迴轉壽司、爭鮮plus推出「食玩壽司DIY＋極限挑戰公仔」組合，提供醋飯、海苔與9種配料，以及壽司公仔1個（款式隨機），可以讓小朋友發揮想像力、享受製作壽司的過程並認識食材，每組330元。完成作品參與打卡活動，並填寫報名資料，就有機會抽中Nintendo Switch（OLED款）、屏東海生館2天1夜體驗活動、LEGO新春冰上遊遊戲與展示盒組等贈品。

定食8、MAGiC TOUCH則分別推出迷你兒童餐、米寶堡兒童餐，內容有小朋友喜愛的玉子燒、唐揚雞、玉米粒等可口食材。隨餐附贈著色紙風車DIY 1組，輕鬆體驗組裝和塗鴉樂趣，並附有飲料兌換券，送完為止。3月31日至4月10日期間上傳風車作品至登錄抽獎表單，即有機會獲得爭鮮2,000元、1,000元、500元餐券。

定食8推出米寶堡兒童餐，每份180元。圖／爭鮮提供
定食8推出米寶堡兒童餐，每份180元。圖／爭鮮提供
爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH等品牌，推出食玩壽司DIY活動。圖／爭鮮提供
爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH等品牌，推出食玩壽司DIY活動。圖／爭鮮提供
吉豚屋「1公斤日式唐揚炸雞」將限時回歸，每份特價399元。圖／吉豚屋提供
吉豚屋「1公斤日式唐揚炸雞」將限時回歸，每份特價399元。圖／吉豚屋提供

爭鮮 壽司 品牌 兒童節 清明節

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