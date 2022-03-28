New Balance、Nike挺永續！攜手台灣設計師呈現「潮」配件

在臺北時裝周的oqLiq大秀上，模特兒都穿著的New Balance綠葉標章系列鞋款。圖／New Balance提供

設計時兼具永續精神已經是時尚品牌的共識，因此在主張「永續、機能、多元、跨界、人文」的臺北時裝周，更能看到Nike、New Balance和台灣設計師們的合作，顛覆眾人對於友善環境鞋款的印象，成為人人都想擁有的潮配件。

New Balance以近年人人都擁有一雙的574鞋，以及今年才推出的XC-72款與設計師品牌oqLiq合作，推出「綠葉標章」系列 。有別於過往，New Balance除了在色系上回歸自然配色外，也緊扣環保永續的實踐，在鞋履的製程有50% 以上選用環境友善材質，並含至少 3% 生物基質或5%再生成分的環保鞋底材料。除此之外，XC-72款更呼應oqLiq在本次發表會主軸中跨越時空維度的大膽突破，傳達出歷經時空變化，經典仍能跨界永恆的思維。與其近年體現的復古未來主義，也就是「過去對未來的想像，以及未來對過去的描繪」不謀而合，全系列預計4月上市。

而Nike則支持了DYCTEAM的服裝展演，呼應把衣物回收製成粒子，再製成素材，藉由設計師的創意為消費者打造需要與喜歡的商品，也讓每個參與將衣物回收的人，成為友善地球行動的重要一份子，進入真正能落實在生活中的永續時尚。所以Nike搶先在DYCTEAM的服裝展演上，曝光了秋冬才要問世的鞋款，同樣在製程時使用了再生材質打造。從秀圖來看，還結合了GORE-TEX材質，外觀很Outdoor，讓人期待之後的正式上架日。

New Balance綠葉標章系列XC-72鞋3,480元。圖／New Balance提供

New Balance綠葉標章系列XC-72鞋3,480元。圖／New Balance提供