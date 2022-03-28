小米米粉節早鳥預約開跑 5大智慧家電新品超實用必入手

米粉們上半年最佳補貨時機又來了！2022小米米粉節將於於4月1日至4月8日期間盛大開跑，精選上百項商品推出優惠活動，包括手機、智慧顯示器、掃拖機器人等熱門商品，優惠直降最高3,000元，領券還可現折，再享滿額禮優惠。同時，4月整月將陸續推出多款智慧家居新品，包含從進門就啟動智慧家庭的「Xiaomi全自動智慧門鎖」、療癒紓壓「Xiaomi筋膜按摩槍」、初夏必備「Xiaomi智慧直流變頻電風扇2」、智慧用電高手「Xiaomi智慧延長線20W快充版」與美髮好物「Xiaomi水離子吹風機H500」等，全面智慧化你的日常生活。

這次推出的5款智慧新品都超級實用，其中最受矚目的就是「Xiaomi全自動智慧門鎖」，支援指紋、密碼、鑰匙、手機藍牙、HomeKit語音、NFC等多種解鎖方式，親友臨時來訪，也可從遠端透過手機App設定臨時密碼解鎖。透過米家App還可設定與各種各種智慧型裝置連動，一站式管理居家安全，也可以自動啟動個人化設定。還有首度在台上市的「Xiaomi筋膜按摩槍」，輕巧外型配備3段變速模式與3種可更換式按摩頭，健身族、舒壓需求都很適合入手。

而「Xiaomi智慧直流變頻電風扇2」、「Xiaomi智慧延長線20W快充版」與「Xiaomi水離子吹風機H500」則是功能升級再推出，智慧直流變頻電風扇2搭載雙層扇葉讓吹出風量更舒適；智慧延長線20W快充版則是直接加入1個Type-C接口，使用更方便，還支援米家APP智慧連接，遠端就能操控電源開關；而水離子吹風機H500則是風量變更強勁，同時維持秀髮保濕柔順。