小米米粉節早鳥預約開跑 5大智慧家電新品超實用必入手
米粉們上半年最佳補貨時機又來了！2022小米米粉節將於於4月1日至4月8日期間盛大開跑，精選上百項商品推出優惠活動，包括手機、智慧顯示器、掃拖機器人等熱門商品，優惠直降最高3,000元，領券還可現折，再享滿額禮優惠。同時，4月整月將陸續推出多款智慧家居新品，包含從進門就啟動智慧家庭的「Xiaomi全自動智慧門鎖」、療癒紓壓「Xiaomi筋膜按摩槍」、初夏必備「Xiaomi智慧直流變頻電風扇2」、智慧用電高手「Xiaomi智慧延長線20W快充版」與美髮好物「Xiaomi水離子吹風機H500」等，全面智慧化你的日常生活。
這次推出的5款智慧新品都超級實用，其中最受矚目的就是「Xiaomi全自動智慧門鎖」，支援指紋、密碼、鑰匙、手機藍牙、HomeKit語音、NFC等多種解鎖方式，親友臨時來訪，也可從遠端透過手機App設定臨時密碼解鎖。透過米家App還可設定與各種各種智慧型裝置連動，一站式管理居家安全，也可以自動啟動個人化設定。還有首度在台上市的「Xiaomi筋膜按摩槍」，輕巧外型配備3段變速模式與3種可更換式按摩頭，健身族、舒壓需求都很適合入手。
而「Xiaomi智慧直流變頻電風扇2」、「Xiaomi智慧延長線20W快充版」與「Xiaomi水離子吹風機H500」則是功能升級再推出，智慧直流變頻電風扇2搭載雙層扇葉讓吹出風量更舒適；智慧延長線20W快充版則是直接加入1個Type-C接口，使用更方便，還支援米家APP智慧連接，遠端就能操控電源開關；而水離子吹風機H500則是風量變更強勁，同時維持秀髮保濕柔順。
除了現在就可以小米商城mi.com預先領取優惠券，如果已經決定好要買什麼，小米也推出預付訂金即可抵訂金雙倍的優惠活動，精選Xiaomi空氣淨化器系列、小米掃拖機器人2系列等熱銷產品，以及Xiaomi筋膜按摩槍、Xiaomi智慧直流變頻電風扇2等新品，即日起至3月30日止，針對指定品項預先支付訂金，並於3月31日完成支付尾款，不僅能夠搶先卡位帶走新品，還能享有專屬折扣。另外，4月6日中午12:30也將於官網舉辦直播活動，開箱新品的同時更狂撒總價值超過千萬的現金券，並針對重點熱門品項祭出限時優惠，參與直播問答抽獎還有機會免費獲得Redmi Note 11 Pro 5G，米粉千萬別錯過。
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