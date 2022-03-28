快訊

北市殯葬管理處爆收賄 副處長疑護航特定廠商得標遭約談

友達宣布現金減資 合併配息發3元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「12+27」二次熟成 蘇格登時光協奏系列39年原酒登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」的包裝，以抽象漩渦比擬威士忌於紅酒桶陳釀27年的意象。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」的包裝，以抽象漩渦比擬威士忌於紅酒桶陳釀27年的意象。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延續第一樂章的震撼，蘇格登推出「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」，全球限量1,695瓶，其中123瓶獨獻台灣威士忌藏家。新酒款以酒精濃度46.2%裝瓶，建議售價為88,000元。由蘇格登首席調酒師Maureen Robinson化身為時光的指揮家，首次以頂級紅酒桶為主熟成，歷經「12+27」二次熟成工法，訴說緩慢的美好。

蘇格蘭首位女性調酒師Maureen Robinson，運用40年多來的豐沛經歷，透過創新挑戰及醇熟的工藝，為單一麥芽威士忌探索更多的可能性和深度品味的突破，將經典酒款蘇格登12年原酒，注入多種頂級歐洲橡木桶包含頂級紅酒、波特酒、PX & Oloroso雪莉酒浸潤而成，再歷經27年的二次熟成後取出勾兌，最後特別置放於法國波爾多紅酒桶中收尾。透過耗時超過四分之一世紀的歷程，以「12+27」二次熟成詮釋在時間的磨練中，造就蘇格登迄今為止最長的二次熟成，更創造了無限平衡的極致風味。

Maureen Robinson結合自身經歷，回顧多年前造訪法國葡萄酒莊，品嘗到剛從葡萄藤摘下成熟葡萄的經歷，激起她對於威士忌風味的創新想法，運用不同質地及風味的分層，並且透過長期與具多樣化且細緻入微的紅酒桶對話，以珍貴罕見的年份和賦予味蕾極致誘惑的豐潤口感，勾勒出無與倫比的「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」。

蘇格登39年原酒的紅琥珀色酒液，散發豐富的水果氣息及奶油焦糖香味，層層昇華的風味沉澱出精湛的複雜度和風味張力，威士忌與紅酒桶之間共譜出具深度且和諧的全新樂章。就連享譽全球的威士忌大師查爾斯‧麥克林（Charles MacLean）在品飲完蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌更說道：「Glen Ord酒廠活撥鮮明與醇順容易入口的調性依舊，更增添了難以言喻的豐富美妙口感，值得細細品味沉思，搭配濃縮咖啡和黑巧克力品酩越能體現層次風味的深度。」

新酒款的包裝設計靈感源，自於Maureen Robinson探訪南歐酒莊的遊歷，以抽象漩渦比擬威士忌於紅酒桶陳釀27年的意象，疊加金色漩渦飾紋代表著酒液風味層次的變化，引領品酩者一同探尋珍稀風味威士忌的時光韻味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」以酒精濃度46.2%裝瓶，建議售價為88,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」以酒精濃度46.2%裝瓶，建議售價為88,000元。圖／帝亞吉歐提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

紅酒 法國

延伸閱讀

全台36瓶！帝王威士忌四重陳釀系列 36年尊榮版上市

格拉斯哥首座純威士忌酒廠 克萊薩首發創廠版限量抵台

融入葡萄酒風土概念 愛爾蘭沃特福野餐日威士忌抵台

全台限量250瓶 泰斯卡30年單一麥芽威士忌原酒來了

相關新聞

New Balance、Nike挺永續！攜手台灣設計師呈現「潮」配件

設計時兼具永續精神已經是時尚品牌的共識，因此在主張「永續、機能、多元、跨界、人文」的臺北時裝周，更能看到Nike、New...

小米米粉節早鳥預約開跑 5大智慧家電新品超實用必入手

米粉們上半年最佳補貨時機又來了！2022小米米粉節將於於4月1日至4月8日期間盛大開跑，精選上百項商品推出優惠活動，包括...

從頭開始就要潮！Kangol春夏3大熱門帽款上市 高質感、防潑水機能通統統有

對於懶人穿搭，或是注重整體造型的人，一頂易於搭配的帽款，絕對是不可或缺。近年成為潮人必備的Kangol在這季，更是呈現三...

6間金門必吃的人氣美食 讓你吃出阿兵哥的難忘戰地美味

延續閩南料理特色的金門美食，讓你吃一口就難以忘懷！

夢境現實MR劇院開幕 KKday獨家開賣推限定優惠

科技日漸進步，元宇宙話題熱燒，使得「體驗」商機隨著此類話題推進，越來越多展覽結合AR與VR等沉浸式科技，提供民眾刺激五感...

4大甜品聯名 吉拿棒、甜甜圈、起司塔通通變「阿華田」

來自瑞士的「阿華田」今年春天一次攜手「PABLO現烤起司塔」、「Krispy Kreme甜甜圈」、「CHURROS吉那圈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。