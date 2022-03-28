「12+27」二次熟成 蘇格登時光協奏系列39年原酒登場

延續第一樂章的震撼，蘇格登推出「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」，全球限量1,695瓶，其中123瓶獨獻台灣威士忌藏家。新酒款以酒精濃度46.2%裝瓶，建議售價為88,000元。由蘇格登首席調酒師Maureen Robinson化身為時光的指揮家，首次以頂級紅酒桶為主熟成，歷經「12+27」二次熟成工法，訴說緩慢的美好。

蘇格蘭首位女性調酒師Maureen Robinson，運用40年多來的豐沛經歷，透過創新挑戰及醇熟的工藝，為單一麥芽威士忌探索更多的可能性和深度品味的突破，將經典酒款蘇格登12年原酒，注入多種頂級歐洲橡木桶包含頂級紅酒、波特酒、PX & Oloroso雪莉酒浸潤而成，再歷經27年的二次熟成後取出勾兌，最後特別置放於法國波爾多紅酒桶中收尾。透過耗時超過四分之一世紀的歷程，以「12+27」二次熟成詮釋在時間的磨練中，造就蘇格登迄今為止最長的二次熟成，更創造了無限平衡的極致風味。

Maureen Robinson結合自身經歷，回顧多年前造訪法國葡萄酒莊，品嘗到剛從葡萄藤摘下成熟葡萄的經歷，激起她對於威士忌風味的創新想法，運用不同質地及風味的分層，並且透過長期與具多樣化且細緻入微的紅酒桶對話，以珍貴罕見的年份和賦予味蕾極致誘惑的豐潤口感，勾勒出無與倫比的「時光協奏系列第二樂章——蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌」。

蘇格登39年原酒的紅琥珀色酒液，散發豐富的水果氣息及奶油焦糖香味，層層昇華的風味沉澱出精湛的複雜度和風味張力，威士忌與紅酒桶之間共譜出具深度且和諧的全新樂章。就連享譽全球的威士忌大師查爾斯‧麥克林（Charles MacLean）在品飲完蘇格登39年原酒單一麥芽威士忌更說道：「Glen Ord酒廠活撥鮮明與醇順容易入口的調性依舊，更增添了難以言喻的豐富美妙口感，值得細細品味沉思，搭配濃縮咖啡和黑巧克力品酩越能體現層次風味的深度。」

新酒款的包裝設計靈感源，自於Maureen Robinson探訪南歐酒莊的遊歷，以抽象漩渦比擬威士忌於紅酒桶陳釀27年的意象，疊加金色漩渦飾紋代表著酒液風味層次的變化，引領品酩者一同探尋珍稀風味威士忌的時光韻味。

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