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4大甜品聯名 吉拿棒、甜甜圈、起司塔通通變「阿華田」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
阿華田跟「PONPIE澎派」合作，推出金色阿華田、阿華田可可司康，以及板橋店限定飲品。圖／阿華田提供
阿華田跟「PONPIE澎派」合作，推出金色阿華田、阿華田可可司康，以及板橋店限定飲品。圖／阿華田提供

來自瑞士的「阿華田」今年春天一次攜手「PABLO現烤起司塔」、「Krispy Kreme甜甜圈」、「CHURROS吉那圈咖啡」、「PONPIE澎派」等4個品牌，一次推出阿華田脆酷力起司塔、阿華田餅乾甜甜圈、阿華田酷脆力吉拿圈、阿華田可可司康等多款特色甜點，還有呈現阿華田特色的飲品，要讓甜食愛好者可以沉浸在阿華田打造的香甜世界，還有新品88折等不同優惠。

4月1日至5月31日期間，來自日本的PABLO攜手阿華田，限時推出3款季節聯名新品。「PABLO X 阿華田棉花糖起司塔」以迷你經典原味起司為基礎，起司內餡上鋪滿阿華田脆酷力，同時擁有多層次口感，最後再於塔上放上烘烤過的大顆麥芽雪球濃心棉花糖，讓爆漿的巧克力麥芽內餡增添起司塔的濃郁滋味，每顆95元。「PABLO X 阿華田脆酷力起司塔」則是將原味起司塔內餡加入整顆布丁及阿華田麥芽鮮奶油，最後再鋪上阿華田脆酷力，每顆498元。另外還有「PABLO X 阿華田脆酷力冰沙」同步登場，每杯165元。

即日起至5月12日期間，美國Krispy Kreme則與阿華田聯名推出3款甜甜圈和飲品。「抹抹阿華田」在經典糖霜甜甜圈淋上脆酷力抹醬，搭配香濃牛奶起司，帶來卡滋卡滋的口感。「阿華田餅乾甜甜圈」是將甜甜圈淋上黑巧克力並撒上脆酷力，搭配阿華田夾心餅乾，創造出豐富的口感與麥芽香氣。「阿華田夾心甜甜圈」以原味糖霜甜甜圈淋上白巧克力，並有香甜阿華田卡士達內餡。三款甜甜圈均為55元，另有「阿華田拿鐵」，每杯90元。同時Krispy Kreme加碼推出「小時候禮盒」，3款阿華田聯名甜甜圈加三3款綜合甜甜圈，特價260元。

阿華田本次也與CHURROS合作，推出「阿華田酷脆力吉拿圈」，將吉拿圈抹上阿華田脆酷力抹醬並撒上阿華田脆酷力，滿足巧克力控的食慾，限時供應至4月15日，每份99元。同時阿華田也跟本土甜品「PONPIE澎派」合作，以百香果巧克力內餡搭上阿華田脆酷粒抹醬，再撒上脆酷粒，推出「金色阿華田」，每份220元（百貨店240元）；「阿華田可可司康」則是藉由阿華田增添司康的巧克力麥芽香氣，每顆85元（百貨90元）。另外還有板橋店限定的「阿華田莓果森林思慕昔」、「阿華田抹茶小富士」，各為180元。限時供應至4月30日。

PABLO攜手阿華田，限時推出PABLO X 阿華田棉花糖起司塔、PABLO X 阿華田脆酷力起司塔、PABLO X 阿華田脆酷力冰沙等新品。圖／阿華田提供
PABLO攜手阿華田，限時推出PABLO X 阿華田棉花糖起司塔、PABLO X 阿華田脆酷力起司塔、PABLO X 阿華田脆酷力冰沙等新品。圖／阿華田提供
Krispy Kreme則與阿華田聯名推出3款甜甜圈，禮盒組特價260元。圖／阿華田提供
Krispy Kreme則與阿華田聯名推出3款甜甜圈，禮盒組特價260元。圖／阿華田提供
阿華田、CHURROS聯名推出「阿華田酷脆力吉拿圈」，每份99元。圖／阿華田提供
阿華田、CHURROS聯名推出「阿華田酷脆力吉拿圈」，每份99元。圖／阿華田提供

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