女神卡卡穿舊衣登上奧斯卡舞台 向傳奇女星致敬？

今年的奧斯卡頒獎典禮，演出《GUCCI：豪門謀殺案》的女神卡卡（Lady Gaga）也沒有缺席，雖然不少人都認為她是本屆入圍大遺珠，但她依舊很有風度現身力挺活動，並攜手傳奇女星麗莎明內利（Liza Minnelli）一起頒發壓軸的最佳影片獎。不過向來在造型上都相當大膽、創新的女神卡卡，在典禮上卻難得選穿了已經曝光過的衣服，也算是帶來另類的驚喜。

女神卡卡選擇了Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝套裝穿出中性帥氣感，這件衣服其實在她2019年的賭城表演中就曾出現過。不過這身服裝的風格也呼應了麗莎明內利早年的裝扮特色，或許也是女神卡卡特別安排的致敬方式也說不定。