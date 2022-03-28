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女神卡卡穿舊衣登上奧斯卡舞台 向傳奇女星致敬？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
麗莎明內利早年中性風打扮。圖／摘自huffpost.com
麗莎明內利早年中性風打扮。圖／摘自huffpost.com

今年的奧斯卡頒獎典禮，演出《GUCCI：豪門謀殺案》的女神卡卡（Lady Gaga）也沒有缺席，雖然不少人都認為她是本屆入圍大遺珠，但她依舊很有風度現身力挺活動，並攜手傳奇女星麗莎明內利（Liza Minnelli）一起頒發壓軸的最佳影片獎。不過向來在造型上都相當大膽、創新的女神卡卡，在典禮上卻難得選穿了已經曝光過的衣服，也算是帶來另類的驚喜。

女神卡卡選擇了Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝套裝穿出中性帥氣感，這件衣服其實在她2019年的賭城表演中就曾出現過。不過這身服裝的風格也呼應了麗莎明內利早年的裝扮特色，或許也是女神卡卡特別安排的致敬方式也說不定。

而麗莎明內利又是什麼人物？女神卡卡在台上如此介紹她：「大家都知道我有多喜歡跟傳奇合作，能在今晚和演藝界真正的傳奇一起頒發最後一個獎項，是我的榮幸。」如果去年有追熱門影集《侯斯頓傳奇》的人，應該都對麗莎明內利不陌生。她和侯斯頓是至交好友，在影集中也佔有一定程度的篇幅，當年她的許多表演造型都是侯斯頓為她設計的，今年也是她主演的音樂劇電影《酒店》（Cabaret）上映滿五十周年，該片曾讓她在第45屆奧斯卡頒獎典禮中拿到最佳女主角獎。

女神卡卡2019年在賭城演出就曾穿過Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝套裝。圖／摘自微博
女神卡卡2019年在賭城演出就曾穿過Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝套裝。圖／摘自微博
女神卡卡在本屆奧斯卡中再度穿上Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝套裝，攜手傳奇女星麗莎明內利一起頒發壓軸的最佳影片獎。(美聯社)
女神卡卡在本屆奧斯卡中再度穿上Ralph Lauren Collection系列亮澤面料西裝套裝，攜手傳奇女星麗莎明內利一起頒發壓軸的最佳影片獎。(美聯社)
麗莎明內利早年常以閃亮亮裝扮營造舞台效果。圖／摘自huffpost.com
麗莎明內利早年常以閃亮亮裝扮營造舞台效果。圖／摘自huffpost.com

酒店 西裝

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