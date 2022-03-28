54歲美魔女Nicole Kidman登奧斯卡紅毯美炸靠這招！

第94屆、2022年的奧斯卡金像獎已於今日台灣時間早上舉辦。今年除了包含《沙丘》、《犬山記》、《在車上》等多部電影都是人氣話題，紅毯前的女星穿搭造型則是場邊另一奢華亮點，例如澳洲女演員妮可基曼（Nicole Kidman）便穿戴上了淺色系深V長禮服搭配高級珠寶，閃耀亮相。

1967年出生、現年54歲的Nicole Kidman，過往曾演出《紅磨坊》、《大開眼戒》與《冷山》等多部知名作品、膾炙人口，便曾在2003年以《時時刻刻》獲得奧斯卡影后，2022年再度登上紅毯、別具意義。而Nicole Kidman登上紅毯時，則配戴了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的多款New York系列黃鑽珠寶，其中最高單價作品應為NewYork系列Eagle黃鑽鑽石項鍊，其主石選用了一顆5.87克拉水滴型切工黃鑽，另鑲嵌水滴型、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石重約27.55克拉，單價上看2,380萬元