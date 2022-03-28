54歲美魔女Nicole Kidman登奧斯卡紅毯美炸靠這招！
第94屆、2022年的奧斯卡金像獎已於今日台灣時間早上舉辦。今年除了包含《沙丘》、《犬山記》、《在車上》等多部電影都是人氣話題，紅毯前的女星穿搭造型則是場邊另一奢華亮點，例如澳洲女演員妮可基曼（Nicole Kidman）便穿戴上了淺色系深V長禮服搭配高級珠寶，閃耀亮相。
1967年出生、現年54歲的Nicole Kidman，過往曾演出《紅磨坊》、《大開眼戒》與《冷山》等多部知名作品、膾炙人口，便曾在2003年以《時時刻刻》獲得奧斯卡影后，2022年再度登上紅毯、別具意義。而Nicole Kidman登上紅毯時，則配戴了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的多款New York系列黃鑽珠寶，其中最高單價作品應為NewYork系列Eagle黃鑽鑽石項鍊，其主石選用了一顆5.87克拉水滴型切工黃鑽，另鑲嵌水滴型、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石重約27.55克拉，單價上看2,380萬元
同套造型的另一亮點則屬手上配戴的黃鑽戒指，其主石為1顆1.3克拉水滴型切工黃鑽，搭配宛如羽毛般紛飛的水滴型、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石 ，也像是老鷹銳利的雙眼，閃耀奪目。包含項鍊、手環、戒指、耳環的五件作品合計總價約4,280萬，宛如將豪宅「穿戴」上身，並與Nicole Kidman的20年奧斯卡影后亮眼資歷相互共鳴、閃耀加持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言