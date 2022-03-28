54歲美魔女Nicole Kidman登奧斯卡紅毯美炸靠這招！

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聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓NewYork系列Eagle黃鑽鑽石戒指，主石為1顆1.3 克拉水滴型切工黃鑽，另鑲嵌33顆總重約3.00克拉水滴型、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石，233萬元。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓NewYork系列Eagle黃鑽鑽石戒指，主石為1顆1.3 克拉水滴型切工黃鑽，另鑲嵌33顆總重約3.00克拉水滴型、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石，233萬元。圖 / Harry Winston提供

第94屆、2022年的奧斯卡金像獎已於今日台灣時間早上舉辦。今年除了包含《沙丘》、《犬山記》、《在車上》等多部電影都是人氣話題，紅毯前的女星穿搭造型則是場邊另一奢華亮點，例如澳洲女演員妮可基曼（Nicole Kidman）便穿戴上了淺色系深V長禮服搭配高級珠寶，閃耀亮相。

1967年出生、現年54歲的Nicole Kidman，過往曾演出《紅磨坊》、《大開眼戒》與《冷山》等多部知名作品、膾炙人口，便曾在2003年以《時時刻刻》獲得奧斯卡影后，2022年再度登上紅毯、別具意義。而Nicole Kidman登上紅毯時，則配戴了海瑞溫斯頓（Harry Winston）的多款New York系列黃鑽珠寶，其中最高單價作品應為NewYork系列Eagle黃鑽鑽石項鍊，其主石選用了一顆5.87克拉水滴型切工黃鑽，另鑲嵌水滴型、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石重約27.55克拉，單價上看2,380萬元

同套造型的另一亮點則屬手上配戴的黃鑽戒指，其主石為1顆1.3克拉水滴型切工黃鑽，搭配宛如羽毛般紛飛的水滴型、馬眼型和圓形明亮式切工鑽石 ，也像是老鷹銳利的雙眼，閃耀奪目。包含項鍊、手環、戒指、耳環的五件作品合計總價約4,280萬，宛如將豪宅「穿戴」上身，並與Nicole Kidman的20年奧斯卡影后亮眼資歷相互共鳴、閃耀加持。

澳洲女演員妮可基曼（Nicole Kidman）穿戴上淺色系深V長禮服搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）高級珠寶，閃耀亮相本屆奧斯卡金像獎。圖 / Harry Winston提供（合成圖）
澳洲女演員妮可基曼（Nicole Kidman）穿戴上淺色系深V長禮服搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）高級珠寶，閃耀亮相本屆奧斯卡金像獎。圖 / Harry Winston提供（合成圖）
海瑞溫斯頓WinstonCluster系列鑽石手鍊，鑽石手鍊總重約21.47克拉、鉑金，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓WinstonCluster系列鑽石手鍊，鑽石手鍊總重約21.47克拉、鉑金，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓NewYork系列Eagle黃鑽鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓NewYork系列Eagle黃鑽鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供

鑽石 珠寶 澳洲

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