稱「產地台灣」！Jason超市3日本水果標示不實 遭罰6萬

我國近期解禁日本福島食品，因應中央調整日本輸入食品管制措施，北市衛生局3月起成立專案查核計畫，針對日系連鎖量販、超市、賣場及餐飲業者優先稽查，並在官網上設立「日本食品管理專區」，每周公布稽查結果。首波稽查發現Jasons超市販售的3件散裝水果日本原產地標示不實，開罰業者6萬元。

衛生局長黃世傑說明，中央調整日本輸入食品管制措施，北市落實「源頭管理」及「明白標示」政策，強化後市場管理，優先掌握高風險業者，加強原產地標示查核，第一波篩選出民眾經常消費的日系通路及餐廳業者，分階段持續稽查，並且在網站設置專區週週公布日本食品稽查結果。

衛生局月起成立「市售日本輸入食品標示查核專案」，截至2022年3月18日止，稽查28家販售通路及餐飲品牌，總計查核533件日本食品標示，其中有42件未標示至都道府縣名，均為散裝食品，多數為門店人員疏漏而未標示，業者皆已完成改善。

但衛生局發現，Jasons超市販售的3件散裝水果日本原產地標示不實，包含日本愛媛伊予柑、日本愛媛甘平和水果禮盒等，經查是因總公司人員疏忽，造成價格標籤與產品包裝標示的產地不一致，像是外包裝貼紙標示產地為 「愛媛縣」，但價格標籤原產地為「日本福岡縣」，或是產品貼紙標示「青森縣產」，價格標籤標示原產地為「台灣」，已開罰業者6萬元罰鍰。

衛生局已發函要求323家連鎖通路、餐飲品牌及零售商店總公司，督促所屬門市販售的日本食品落實產地標示，並呼籲量販、超市、賣場及餐飲業者，若販售日本進口食品或相關文宣或菜單宣稱使用日本食材，不論包裝或散裝食品，應將原產地標示至都道府縣名，並現場保留來源憑證及產地證明文件。