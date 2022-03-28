迎接後疫情時代 華航宣布四、五月增班20％

航空業春天到？華航為後疫情時代旅運需求佈局準備，引進全新A321 neo客機，夏季班表啟動增班服務，航班數增加約20%。

中華航空表示，檢視旅運需求，規劃夏季班表開始增加載客航班服務，四、五月航班數將增加約20%，將依最新檢疫政策，滾動式因應市場需求進行調整。

中華航空說，全球航空業自3月27日展開夏季班表，華航也自三月底起陸續增班服務。兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門及成都，其中松山往返上海浦東增為每週六班；桃園往返上海浦東增為每週五班；高雄往返上海浦東增為每週三班；香港航線則增為每週五班載客服務。

華航表示，東南亞航線四月起泰國曼谷增為每週三班；新加坡增為每週兩班；馬來西亞檳城增為每週一班；菲律賓馬尼拉增為每週四班；越南胡志明市增為每週三班；越南河內增為每週三班；柬埔寨金邊增為每週兩班。東北亞航線包含日本東京成田、大阪、福岡、名古屋等航點均同步增加班次；四月起首爾仁川增為每週兩班；五月起再新增松山往返東京羽田航班，初期預計每週提供兩班服務。

而北美航線五月中旬起美國洛杉磯增為每週四班，搭配安大略每週一班，往返加州大洛杉磯地區達每週五班；加拿大溫哥華則自五月起增為每週一班；六月起再新增紐約航線服務。歐洲航線包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦等航點提供穩定載客航班，另將新增奧地利維也納航線服務。大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線包括雪梨、布里斯本、墨爾本三個航點每週一班載客服務，另直飛紐西蘭奧克蘭每月一班。

華航表示，為後疫情時代旅運需求佈局準備，持續關注各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班，提醒旅客可透過華航官網及Mobile APP查詢航班資訊，輕鬆確認航班規劃後續行程。