航空業展開夏季航班 華航四、五月航班數增約二成

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空持續檢視旅運需求並規劃夏季班表，四、五月航班數將增加約 20 %，因應市場需求滾動式進行調整。記者黃仲明／攝影
中華航空持續檢視旅運需求並規劃夏季班表，四、五月航班數將增加約 20 %，因應市場需求滾動式進行調整。記者黃仲明／攝影

全球航空業自3月27日展開夏季班表，中華航空持續檢視旅運需求並規畫夏季班表，將自三月底起陸續增加載客航班服務，四、五月航班數將增加約 20 %，將依最新檢疫政策，滾動式因應市場需求進行調整。

中華航空表示，兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門及成都，其中松山往返上海浦東增為每週六班；桃園往返上海浦東增為每週五班；高雄往返上海浦東增為每週三班；香港航線則增為每週五班載客服務。

東南亞航線四月起泰國曼谷增為每週三班；新加坡增為每週兩班；馬來西亞檳城增為每週一班；菲律賓馬尼拉增為每週四班；越南胡志明市增為每週三班；越南河內增為每週三班；柬埔寨金邊增為每週兩班。

東北亞航線包含日本東京成田、大阪、福岡、名古屋等航點均同步增加班次；四月起首爾仁川增為每週兩班；五月起再新增松山往返東京羽田航班，初期預計每週提供兩班服務。

北美航線五月中旬起美國洛杉磯增為每週四班，搭配安大略每週一班，往返加州大洛杉磯地區達每週五班；加拿大溫哥華則自五月起增為每週一班；六月起再新增紐約航線服務。

歐洲航線包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦等航點提供穩定載客航班，另將新增奧地利維也納航線服務。

大洋洲布局涵蓋紐澳，澳洲航線包括雪梨、布里斯本、墨爾本三個航點每週一班載客服務，另直飛紐西蘭奧克蘭每月一班。

中華航空指出，為後疫情時代旅運需求積極佈局準備，將持續關注各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班，並提醒旅客可透過華航官網及Mobile APP查詢航班資訊，輕鬆確認航班規劃後續行程，敬請多加利用。

華航積極為後疫情時代旅運需求佈局準備，並持續關注各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班。圖/華航提供
華航積極為後疫情時代旅運需求佈局準備，並持續關注各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班。圖/華航提供

航線 上海

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