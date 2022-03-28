限時5天！7-ELEVEN滿額8.5折 CITY系列任選3杯7折 卡娜赫拉、航海王主題店快踩點

迫不及待迎接週末連假，7-ELEVEN搶先預告自4月1日起限時5天展開「春遊三支付」活動，全店指定商品滿額使用指定工具結帳，最高享8.5折優惠，另還有CITY系列全品項任選3杯7折，以及行動隨時取同步祭出CITY系列飲品買6送3超值優惠組合。春遊返鄉還可到台中OPEN! × 卡娜赫拉、桃園航海王等主題特色門市踩點打卡，好買又好拍。

打造小孩們最歡樂的兒童節，7-ELEVEN自即日起至4月19日推出「歡樂糖果節」，指定糖果任選第2件6折，獨家引進日本親子手作DIY「明治香菇造型餅乾巧克口味DIY組」，另有健達指定品項滿3件立即送「兒童陶瓷碗2入組」，而購買M&Ms、麥提莎等6大品牌指定品項還可加價49元即享「寶可夢萌遊提袋」乙個。

而看準連假出遊、返鄉採購點心、伴手禮需求，7-ELEVEN從連假前一天4月1日起至4月5日限時5天推出「春遊三支付」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，享立折8.8折優惠；滿額711元則可享8.5折優惠。

針對愛喝飲品的民眾，CITY系列同步推出全品項任3杯7折優惠，滿額可搭配3大支付工具結帳享優惠，指定同品項還可數位寄杯。OPEN POINT行動隨時取同步推出CITY系列指定品項滿6送3組合優惠，4月1日至7日還有「精品咖啡會員週」，購買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3。