抹茶拿鐵、醬爆香菜 3款「特色爆米花」吃出新滋味

隨著春天到來，連零嘴也跟著換季。「星球工坊」本季使用京都抹茶、靜岡抹茶，推出「抹茶拿鐵爆米花」，營造出清新的日式魅力。「CANDY POPPY」則是大膽運用台式元素，推出「醬爆香菜爆米花」、「三星香蔥爆米花」等特殊口味，還攜手怪奇事務所，打造特色鐵罐包裝，讓喜愛爆米花的粉絲們，今春能有不同的新奇選擇。

星球工坊本次推出的「抹茶拿鐵爆米花」，是呼應顧客許願所誕生的口味。選用日本京都宇治抹茶為元素，帶來醇厚的抹茶風味，同時再添加靜岡抹茶，堆疊出抹茶的層次風味，再透過少量的紐西蘭奶粉，帶來抹茶拿鐵的滋味，同時具有微苦茶韻與淡雅奶香。除此之外，還特別減油10%，更添清爽感。同時「抹茶拿鐵爆米花」也使用專屬的日式包裝，現已正式開賣，每包160元。