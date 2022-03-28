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抹茶拿鐵、醬爆香菜 3款「特色爆米花」吃出新滋味

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
CANDY POPPY新推出「醬爆香菜」爆米花。圖／CANDY POPPY提供
CANDY POPPY新推出「醬爆香菜」爆米花。圖／CANDY POPPY提供

隨著春天到來，連零嘴也跟著換季。「星球工坊」本季使用京都抹茶、靜岡抹茶，推出「抹茶拿鐵爆米花」，營造出清新的日式魅力。「CANDY POPPY」則是大膽運用台式元素，推出「醬爆香菜爆米花」、「三星香蔥爆米花」等特殊口味，還攜手怪奇事務所，打造特色鐵罐包裝，讓喜愛爆米花的粉絲們，今春能有不同的新奇選擇。

星球工坊本次推出的「抹茶拿鐵爆米花」，是呼應顧客許願所誕生的口味。選用日本京都宇治抹茶為元素，帶來醇厚的抹茶風味，同時再添加靜岡抹茶，堆疊出抹茶的層次風味，再透過少量的紐西蘭奶粉，帶來抹茶拿鐵的滋味，同時具有微苦茶韻與淡雅奶香。除此之外，還特別減油10%，更添清爽感。同時「抹茶拿鐵爆米花」也使用專屬的日式包裝，現已正式開賣，每包160元。

「CANDY POPPY菓糖爆米花」宣佈將2022年4月1日成為「國際喜歡香菜日」，並攜手圖文插畫家「怪奇事務所」，推出「怪奇馬戲團」與「所長電影院」兩款限定鐵罐包裝。其中怪奇馬戲團款，裝有醬爆香菜、三星香蔥2款特色爆米花。「醬爆香菜」將香菜烘乾後磨成粉添加在爆米花上，搭配花生粉、台灣醬油調味，帶來街邊小吃般的感受。「三星香蔥」則嚴選宜蘭三星蔥入味。至於「所長電影院」則有經典焦糖＋熱戀草莓、黑金巧克力＋金沙鹹蛋的組合。兩款鐵罐爆米花自4月1日起上市，單罐原價450元，優惠價380元，4月23日前官網享單罐95折、2罐699的優惠。

星球工坊本次推出「抹茶拿鐵爆米花」。圖／星球工坊提供
星球工坊本次推出「抹茶拿鐵爆米花」。圖／星球工坊提供
CANDY POPPY聯名怪奇事務所，推出「怪奇馬戲團」與「所長電影院」兩款限定鐵罐包裝爆米花。圖／CANDY POPPY提供
CANDY POPPY聯名怪奇事務所，推出「怪奇馬戲團」與「所長電影院」兩款限定鐵罐包裝爆米花。圖／CANDY POPPY提供

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