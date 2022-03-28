美學再升級 寶璣Marine新款HORA MUNDI腕表 霸氣啟航

人生就是航海，即便未知、也只能在漆黑中勇敢出發，找尋正確的航向。瑞士頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）推出Marine系列全新Hora Mundi腕表，以精密機芯搭配滂礡的海洋設計語彙，讓佩戴者為自己的人生掌舵、隨時壯闊啟航。

經三年研發、獲得四項專利的Hora Mundi腕表5557BR，多層次的面盤經過巧妙設計，且在操作上化繁為簡，可輕鬆設定完兩個不同時區的城市時間。日期與第二地城市所在時區，則分別以12與6點鐘方向的兩個扇形轉盤顯示，同時位於日期顯示窗下方U形的逆跳指針，並經過brouillage工藝潤飾，以帶來柔亮啞光的裝飾效果。

43.9毫米尺寸的表殼具有白金或玫瑰金材質，都使用了自動上鍊的77F1機芯，其擒縱裝置材質則為具備耐磨、抗腐蝕，且不受磁場影響的矽。值得一提的是，原本Marine系列面盤上鮮明的海浪波紋裝飾，由於表款具備兩地時間功能，面盤再疊加上了地球經緯度、世界五大洲的立體輪廓，呈現立體、多層次的豐富質感。