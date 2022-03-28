迎連假JASONS異國零食一站買齊 再加碼兒童節滿額送

週一上班超厭世，只能想著再忍耐5天就能迎接4天連假，趕快提前準備好各式零食，宅在家放鬆兼防疫。JASONS超市即日起至4月5日推出異國餅乾大賞，引進日、韓、歐美等進口零食和台灣特色伴手禮等超過300項商品，有選用高檔粉紅岩鹽製作的奢華西班牙洋芋片，神還原韓國經典美食的辣炒年糕風味餅乾，復古台味番薯片等；另外進口新冰也推出優惠，集結義大利、日本各地特色冰品，走一趟JASONS一站買齊吃遍全世界。4月4日兒童節當天單筆消費滿499元，還贈限量隱藏版零嘴。

疫情讓民眾將對出國的渴望轉為對異國商品的購物慾望，據JASONS觀察，又以日韓商品最熱銷。嚐鮮首推樂天LOTTE所推出的「韓國粉紅醬-辣炒年糕風味餅乾」，將辣炒年糕變身零食，還搭配韓國最新流行的粉紅醬；另外也引進曾出現在人氣韓綜《尹STAY》的代購夯品「DELIGHT PROJECT風味貝果餅乾」。

而人人都愛的洋芋片，JASON這次也推薦奢華系吃法，西班牙進口、選用喜馬拉雅粉紅岩鹽的「伊森思風味洋芋片」，搭上來自澳洲的「STONEBARN黑松露抹醬」，或是法國進口的「Passeri白松露奶油起司醬」，任何一款洋芋片都能瞬間大變身；另外還可搭上哈根達斯冰淇淋碰撞出甜鹹新滋味。