台北必吃的經典港式飲茶餐廳 不用飛出國也能吃道地港式味
叉燒包、公仔麵、菠蘿油......等，各種美味的港式料理都在這裡！
台北市/大同區
餐點選擇非常多，有將近80種的選項。必點滑蛋蝦仁飯，金黃柔嫩的蛋皮覆蓋在軟Q的白飯之上，再用10隻大蝦做擺飾，最後用蔥花做點綴，滿足了視覺和味覺上的享受！（MENU美食誌Jill提供）
台北市/大安區
店內裝潢還原了香港冰室的格局，必點熔岩奶皇西多士，炸的酥脆的外表一切下去，香濃的金黃色熔岩內餡就直接傾洩而出，內餡是由鹹蛋黃金沙與煉乳調配而成，讓人一吃就愛上！（MENU美食誌Nicole提供）
台北市/大安區
二十四小時營業的香港餐廳，不管是裝潢還是服務，都保持在水準之上。選用一整隻的大蝦製作而成的水晶蝦餃皇，晶瑩剔透的外表口感Q彈，內餡蝦肉鮮脆，一吃就停不下來啊！
（MENU美食誌明智的選擇提供）
台北市/中正區
台北市/大安區
台北市/中山區
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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