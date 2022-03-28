6間金門必吃的人氣美食 讓你吃出阿兵哥的難忘戰地美味

延續閩南料理特色的金門美食，讓你吃一口就難以忘懷！

談天樓

金門縣/金湖鎮

金門必吃的酒釀湯圓，價格平實的麵食小吃與湯圓遠近馳名，手工湯圓皮Q餡濃十分可口，炎炎夏日來上一碗湯圓瞬間暑氣全消！（MENU美食誌Peipei提供）

永春廣東粥

金門縣/金城鎮

在地八十年的美食小吃，每天早上 6 點開始營業，現煮的廣東粥，加進肉丸、貢丸、蛋、豬肝，最後撒上芹菜，整碗看起來非常誘人，帶有胡椒香氣，鹹香適中。（MENU美食誌映璇林提供）

標記小吃店

金門縣/金城鎮

半煎半炸的酥脆餅皮加上厚實軟嫩的煎荷包蛋，比一般蛋餅更有口感，搭配蒜味的獨門醬汁，是店內最不能錯過的人氣美食！

（MENU美食誌Chestnut提供）

金山找咖啡

金門縣/金城鎮

良金牧場工廠總店-鮮涮酒糟牛肉麵

金門縣/金湖鎮

愜意甜點工作室

金門縣/金沙鎮

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