日本最早的和牛竟跟台灣有關係 「台日萬華鏡」解密

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
玉山社出版新書「台日萬華鏡」，作者栖來光是在台灣生活的日本女性，2006年因先生來台定居，親身感受台日文化之間的激盪。圖／玉山社提供
玉山社出版新書「台日萬華鏡」，作者栖來光是在台灣生活的日本女性，2006年因先生來台定居，親身感受台日文化之間的激盪。圖／玉山社提供

日本山口縣荻市見島出產的「見島牛」被視為和牛的源頭。2017年前總統李登輝培養出的台灣和牛「源興牛」喧騰一時，根據調查，源興牛的DNA跟見島牛非常相近，源興牛的祖先可能便是見島牛。玉山社出版新書「台日萬華鏡」，作者栖來光出身日本山口縣，在書中記錄這段有趣的故事。

栖來光是在台灣生活的日本女性，2006年因先生來台定居，親身感受台日文化之間的激盪。繼第一本書「在台灣尋找Y字路」從日本平面藝術家橫尾忠則的Y字路系列作品發想之後，「台日萬華鏡」將觸角廣伸到台日社會與文化的對照，於是有細訴在台日本太太境遇的「日本太太百年史」，從台灣博愛座引發的「日本人為何不讓座」，以及有感於台灣防疫成績而書寫的「日本「佛系防疫」等。

栖來光在書中寫道，李登輝是農學博士，戰後收購了日本時代由日本本土帶至陽明山放養的19頭黑牛，移至花蓮飼育，並以自己三芝老家寓所「源興居」取名，命名為「源興牛」。日本研究發現，源興牛的DNA與見島牛最為相近，換言之，山口縣荻市見島的「見島牛」，恐怕就是「源興牛」始祖。

栖來光表示，日本時代鄰近山口縣的北九州港口門司港，與基隆港之間有「台灣航路」相連。也許見島牛就是透過這條台灣航路送到基隆港，最後抵達陽明山放牧。她曾拿出源興牛的照片給見島牛保存會會長多田一馬看，他驚訝表示「跟見島牛好像唷。」兩種牛的體格和牛角都十分相似。

日本 基隆港 李登輝

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