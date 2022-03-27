波摩1965珍「鑲」限量版全球僅4瓶 台灣有分配到

賓三得利（Beam Suntory）今年推出波摩（Bowmore）1965珍「鑲」（Precious Metals）限量版，每瓶售價50,000美元，約合台幣143萬元，全球限量4瓶，僅供全球4個機場免稅通路銷售，其中之一即為台灣昇恆昌免稅店，正式販售時間尚有待進一步確認。

波摩1965珍「鑲」限量版被放在四個精美的手工橡木盒中，並且各自鑲嵌了一塊黃銅牌匾，這些牌匾是來自於1924年波摩酒廠中的烈酒保險箱。

二十世紀的60年代，可以說是波摩的黃金年代，不僅多產，其風味也最受世人所青睞，但如今這些威士忌已經非常稀有，尚未裝瓶的橡木桶也屈指可數。這款波摩1965珍「鑲」問世，為的就是讓世人回想起那段屬於波摩的黃金年代。

工匠大師John Galvin以波摩古老的工藝元素為靈感，設計了這款酒。波摩1965的酒色閃耀著琥珀般的光芒，香氣呈現優雅的水果芬芳、甜美的蜂蠟與黑巧克力，伴隨著燃燒的石南花與春天的花朵氣息，完美平衡的淡雅茉莉花香、果乾與杏桃譜出了精緻風味的三重奏，酒精度為42%。這款單一麥芽威士忌展現了波摩備受推崇的標誌性水果香調和深邃風味，也造就其傳奇與經典的地位。

賓三得利全球旅遊零售營銷總監Manuel González表示：「我們很高興向全球旅遊零售市場，獨家推出精緻的限量版波摩1965珍『鑲』限量版。大師級工匠John Galvin充分的掌握波摩釀酒廠的精髓，並且他在過往為波摩所設計的限量收藏品，也深受矚目。這些藝術品使波摩的釀酒工藝永垂不朽，並且足以讓世人見證波摩酒廠的豐富歷史資產。」

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