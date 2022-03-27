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金門高粱黑馬「53.2度緞金龍」 首度邀請羅時豐代言

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
黑松邀請羅時豐擔任「緞金龍金門高粱酒」的全新代言人。圖／黑松提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松邀請羅時豐擔任「緞金龍金門高粱酒」的全新代言人。圖／黑松提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松代理金門高粱後，開創多樣中式白酒產品與行銷創新作法滿足市場需求，看好甜順型中式白酒「緞金龍金門高粱酒」市場潛力，今年首度邀請擁有資深粉絲基礎、近年又打開年輕市場的人氣藝人羅時豐擔任代言人，搭配羅時豐居高不下的討論度，發揮黑松行銷軟實力，期待加速帶動今年度中式白酒銷售，提升黑松代理事業群營收成長。

黑松近年積極經營白酒市場，除了眾多酒迷熟知的58º金門高粱外，搶攻老酒市場的中式老酒品牌「千日醇」，主打開瓶即可享受陳放千日以上老酒的圓潤口感，自推出後廣獲饕客歡心，寫下去年業績成長一倍以上的佳績，有效帶動黑松代理事業業績表現。

在金門高粱酒產品線穩健的市場利基之下，看準白酒市場細緻化的分眾趨勢，再佈局甜順型中式白酒產品陣容，推出「緞金龍金門高粱酒」拓展中式白酒客群，以兼具甜順與醇厚的全新口感，提供消費者不一樣的選擇，今年更加深推廣資源，期望帶動黑松中式白酒整體銷售業績成長至少5%以上，抬升甜順型中式白酒市場的銷售動能。

甜順醇厚並陳的「緞金龍金門高粱酒」，推出後即顛覆烈酒市場的想像，在多次調和下拿捏出精準比例，使53.2度的緞金龍除去烈酒的辣口，入喉為初飲者能接受的甜順口感，尾韻則展現出醇厚風味。消費者更認證緞金龍為「入嘴順口」、「尾氣醇厚」的好評酒款，不只讓老饕能有全新50度以上的白酒選擇，初飲者也能放膽嘗試烈酒獨有的醇厚回甘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松希望緞金龍能擁有像羅時豐一樣的魅力，讓老饕及年輕族群均能體驗中式白酒的迷人之處及全新面貌。圖／黑松提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松希望緞金龍能擁有像羅時豐一樣的魅力，讓老饕及年輕族群均能體驗中式白酒的迷人之處及全新面貌。圖／黑松提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松今年加深布局緞金龍推廣資源，期望帶動中式白酒銷售成長。圖／黑松提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松今年加深布局緞金龍推廣資源，期望帶動中式白酒銷售成長。圖／黑松提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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