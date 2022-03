梵谷名畫、哈利波特經典場景隨身帶 金探子竟是AirPods保護殼

新款iPhone系列上市,再度帶起一波配件更新潮,不管是熱愛藝術、哈利波特狂粉,還是單純想要替手機換上新的防護配件,最近都有許多精彩的新選擇。

CASETiFY與美國紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art in New York;The Met)跨界合作,將館內獨家珍藏的藝術作品與電子配件結合,將包括梵谷、莫內、薩金特、歌川廣重以及葛飾北齋的知名美術作品進行全新現代演繹,並將現今紐約大都會藝術博物館Logo與過去152年來的Logo融入其中,讓頂尖藝術品也能貼近人們的生活日常。本次聯名商品中最特別的,就是由3個手機殼組成的限定版三聯畫禮盒,完整呈現日本知名浮世繪畫家葛飾北齋的作品《神奈川沖浪裏》(The Great Wave),極具收藏價值。

另外,《怪獸與鄧不利多的秘密》即將在4月中上映,預計再度吹起一波哈利波特熱潮,CASETiFY也將於3月31日推出一系列靈感來自哈利波特與魔法世界(Wizarding World)的聯名電子配件,以霍格華茲4大魔法學院以及哈利波特電影經典場景為靈感設計,包含在第一集電影《哈利波特:神祕的魔法石》中與哈利首次互動的意若思鏡(將於 CASETiFY Co-Lab App限定販售)、哈利的第一支飛天掃帚「光輪2000」,以及他在《哈利波特:消失的密室》與巨大蛇妖進行的史詩級戰鬥等元素,CASETiFY更驚喜推出以空中球賽魁地奇中最快且最小的金探子造型而設計的3D立體AirPods保護殼,特別刻上開啟金探子的密語:「我在結束時開啟(I Open At The Close)」,同樣非常值得粉絲們入手收藏。