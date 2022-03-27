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梵谷名畫、哈利波特經典場景隨身帶 金探子竟是AirPods保護殼

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
飾演跩哥馬份的知名英國演員Tom Felton與CASETiFY全新推出的哈利波特聯名系列，一同重溫魔法世界經典元素。圖／CASETiFY提供
飾演跩哥馬份的知名英國演員Tom Felton與CASETiFY全新推出的哈利波特聯名系列，一同重溫魔法世界經典元素。圖／CASETiFY提供

新款iPhone系列上市，再度帶起一波配件更新潮，不管是熱愛藝術、哈利波特狂粉，還是單純想要替手機換上新的防護配件，最近都有許多精彩的新選擇。

CASETiFY與美國紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art in New York；The Met）跨界合作，將館內獨家珍藏的藝術作品與電子配件結合，將包括梵谷、莫內、薩金特、歌川廣重以及葛飾北齋的知名美術作品進行全新現代演繹，並將現今紐約大都會藝術博物館Logo與過去152年來的Logo融入其中，讓頂尖藝術品也能貼近人們的生活日常。本次聯名商品中最特別的，就是由3個手機殼組成的限定版三聯畫禮盒，完整呈現日本知名浮世繪畫家葛飾北齋的作品《神奈川沖浪裏》（The Great Wave），極具收藏價值。

另外，《怪獸與鄧不利多的秘密》即將在4月中上映，預計再度吹起一波哈利波特熱潮，CASETiFY也將於3月31日推出一系列靈感來自哈利波特與魔法世界（Wizarding World）的聯名電子配件，以霍格華茲4大魔法學院以及哈利波特電影經典場景為靈感設計，包含在第一集電影《哈利波特：神祕的魔法石》中與哈利首次互動的意若思鏡（將於 CASETiFY Co-Lab App限定販售）、哈利的第一支飛天掃帚「光輪2000」，以及他在《哈利波特：消失的密室》與巨大蛇妖進行的史詩級戰鬥等元素，CASETiFY更驚喜推出以空中球賽魁地奇中最快且最小的金探子造型而設計的3D立體AirPods保護殼，特別刻上開啟金探子的密語：「我在結束時開啟（I Open At The Close）」，同樣非常值得粉絲們入手收藏。

而只是想為第3代iPhone SE換上強大防護配件的使用者，RhinoShield犀牛盾也搶先推出適用的SolidSuit防摔背蓋手機殼、Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼、CrashGuard NX及3D壯撞貼等，可選擇邊框防摔殼或透明背板露出機身色彩又兼顧防護性，或也可以選擇喜愛的設計風格圖款，甚至客製化燙印，展現專屬個人風格。

The Met x CASETiFY聯名系列特別推出以日本知名浮世繪畫家葛飾北齋的《神奈川沖浪裏》為設計的CASETiFY限定版三聯畫禮盒。圖／CASETiFY提供
The Met x CASETiFY聯名系列特別推出以日本知名浮世繪畫家葛飾北齋的《神奈川沖浪裏》為設計的CASETiFY限定版三聯畫禮盒。圖／CASETiFY提供
將梵谷等多位藝術家的知名作品變身手機殼圖騰，融合藝術於日常生活。圖／CASETiFY提供
將梵谷等多位藝術家的知名作品變身手機殼圖騰，融合藝術於日常生活。圖／CASETiFY提供
除了4大學院經典設計，CASETiFY更驚喜推出以金探子造型而設計的3D立體AirPods保護殼。圖／CASETiFY提供
除了4大學院經典設計，CASETiFY更驚喜推出以金探子造型而設計的3D立體AirPods保護殼。圖／CASETiFY提供
熱愛哈利波特的粉絲們可透過CASETiFY各式手機殼回顧經典場景，展開驚奇的魔法之旅。圖／CASETiFY提供
熱愛哈利波特的粉絲們可透過CASETiFY各式手機殼回顧經典場景，展開驚奇的魔法之旅。圖／CASETiFY提供
手機殼支援多種iPhone型號以及部分Samsung Galaxy型號。圖／CASETiFY提供
手機殼支援多種iPhone型號以及部分Samsung Galaxy型號。圖／CASETiFY提供

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